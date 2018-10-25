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09:32 (мск), источник: Vesti.kz

Кукушкин обыграл десятую ракетку мира на турнире в Вене

Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин пробился во второй круг турнира серии ATP Erste Bank Open, который проходит в Вене, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: РИА "Новости"

Соперником казахстанского теннисиста был Григор Димитров из Болгарии. Встреча, которая длилась 2 часа 23 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4.

Во втором круге соревнований казахстанский теннисист померится силами с россиянином Андреем Рублевым.

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