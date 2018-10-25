Кукушкин обыграл десятую ракетку мира на турнире в Вене
Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин пробился во второй круг турнира серии ATP Erste Bank Open, который проходит в Вене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Первая ракетка Казахстана Михаил Кукушкин пробился во второй круг турнира серии ATP Erste Bank Open, который проходит в Вене, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Соперником казахстанского теннисиста был Григор Димитров из Болгарии. Встреча, которая длилась 2 часа 23 минуты, завершилась со счетом 6:4, 4:6, 6:4.
Во втором круге соревнований казахстанский теннисист померится силами с россиянином Андреем Рублевым.