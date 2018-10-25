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11:14 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист Ташбулатов вышел в четвертьфинал юношеского чемпионата Азии

Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов пробился в четвертьфинал закрытого чемпионата Азии до 18 лет, который на этой неделе проходит в городе Пуна (Индия), сообщает пресс-служба ФТК.

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В матче второго круга казахстанец переиграл индуса Криша Патела со счетом 6:2,6:2. В четвертьфинале турнира он сыграет с еще одним местным теннисистом Сакчитом Шармой.

Напомним, в стартовом матче чемпионата Азии Ташбулатов обыграл теннисиста из Индии Аруна Бхатию — 6:3,6:2.

На данный момент казахстанец занимает 64 место в юниорском рейтинге ITF Juniors. Стоит отметить, что в прошлом году Ташбулатов дошел до финала неофициального чемпионата мира Orange Bowl International Championships, который проходил в городе Плантейшен (штат Флорида, США).

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