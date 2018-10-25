Казахстанский теннисист Ташбулатов вышел в четвертьфинал юношеского чемпионата Азии

В матче второго круга казахстанец переиграл индуса Криша Патела со счетом 6:2,6:2. В четвертьфинале турнира он сыграет с еще одним местным теннисистом Сакчитом Шармой.

На данный момент казахстанец занимает 64 место в юниорском рейтинге ITF Juniors. Стоит отметить, что в прошлом году Ташбулатов дошел до финала неофициального чемпионата мира Orange Bowl International Championships, который проходил в городе Плантейшен (штат Флорида, США).