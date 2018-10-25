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13:11 (мск), источник: ТАСС

Плишкова победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

ТАСС, 25 октября. Каролина Плишкова из Чехии победила соотечественницу Петру Квитову в матче третьего тура Белой группы Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.

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Источник: Reuters

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Плишковой. Квитова, являющаяся победителем Итогового турнира WTA 2011 года, проиграла все три игры и завершила борьбу.

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Плишкова одержала вторую победу и обеспечила себе выход в полуфинал. Позднее в другом матче квартета сыграют датчанка Каролин Возняцки и украинка Элина Свитолина.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира. Они разбиты на две группы, из которых в полуфинал выйдут по две лучшие спортсменки по итогам кругового турнира. Из-за травмы спины в Сингапуре не выступает первая ракетка мира Симона Халеп.

Призовой фонд Итогового турнира WTA составляет $7 млн. Соревнования завершатся 28 октября.

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