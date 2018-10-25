Плишкова победила Квитову и вышла в полуфинал Итогового турнира WTA

Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу Плишковой. Квитова, являющаяся победителем Итогового турнира WTA 2011 года, проиграла все три игры и завершила борьбу.

Плишкова одержала вторую победу и обеспечила себе выход в полуфинал. Позднее в другом матче квартета сыграют датчанка Каролин Возняцки и украинка Элина Свитолина.