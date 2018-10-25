СМИ: Сильнейшие теннисисты мира отказались от участия в обновленном Кубке Дэвиса

Издание не сообщает фамилии теннисистов, однако отмечает, что все они занимают высокие позиции в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

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В августе на генеральной ассамблее ITF большинством голосов был поддержан проект реформы Кубка Дэвиса. Изменения в формате турнира будут реализованы при поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике, и которая готова вложить в турнир $3 млрд в течение 25 лет. ITF планирует проводить финальную часть соревнований с участием 18 команд в новом формате — в течение семи дней в одном месте.

В 2019 году соревнования пройдут на стадионе La Caja Magica в Мадриде. В 2020 году турнир также пройдет в испанской столице, во Дворце спорта «Паласио де Депортес-де- ла Комунидад де Мадрид».