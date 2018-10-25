СМИ: Сильнейшие теннисисты мира отказались от участия в обновленном Кубке Дэвиса

Издание не сообщает фамилии теннисистов, однако отмечает, что все они занимают высокие позиции в мировом рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).
В августе на генеральной ассамблее ITF большинством голосов был поддержан проект реформы Кубка Дэвиса. Изменения в формате турнира будут реализованы при поддержке компании Kosmos, президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике, и которая готова вложить в турнир $3 млрд в течение 25 лет. ITF планирует проводить финальную часть соревнований с участием 18 команд в новом формате — в течение семи дней в одном месте.
В 2019 году соревнования пройдут на стадионе La Caja Magica в Мадриде. В 2020 году турнир также пройдет в испанской столице, во Дворце спорта «Паласио де Депортес-де- ла Комунидад де Мадрид».
Кубок Дэвиса — крупнейшие международные командные соревнования в мужском теннисе, они проводятся ежегодно с 1900 года. Сейчас соревнования длятся на протяжении всего года, матчи Кубка Дэвиса проводятся между сборными, разделенными на разные уровни и группы. Действующим обладателем Кубка Дэвиса является сборная Франции, российская команда выигрывала трофей дважды (2002, 2006). В 2018 году в финале турнира, который пройдет с 23 по 25 ноября сыграют команды Франции и Хорватии.