Альберт Коста назначен директором нового «Кубка Дэвиса»
Испанский теннисист Альберт Коста станет директором «Кубка Дэвиса», который будет проходить в новом формате в 2019 году. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
Испанский теннисист Альберт Коста станет директором «Кубка Дэвиса», который будет проходить в новом формате в 2019 году. Об этом сообщает официальный сайт турнира.
«Возможность поучаствовать в этом проекте — настоящий вызов для меня. Я постоянно следил за “Кубком Дэвиса” и наслаждался матчами, так что буду рад поработать с ним. Нам предстоит немало работы, но я благодарен за доверие», — приводит слова Косты
Напомним, что в 2019 году соревнования пройдут в Мадриде.