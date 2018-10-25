Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Металлург Мг
Футбол. Кубок России
19:00
Рубин
Динамо
Хоккей. КХЛ
19:30
Локомотив
Трактор
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
ХК Динамо
Футбол. Еврокубки
19:55
Цюрих
Байер
Футбол. Еврокубки
19:55
АЕК Л
Лудогорец
Футбол. Еврокубки
19:55
Зальцбург
Русенборг
Футбол. Еврокубки
19:55
РБ Лейпциг
Селтик
Футбол. Еврокубки
19:55
Зенит
Бордо
Футбол. Еврокубки
19:55
Копенгаген
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
19:55
Андерлехт
Фенербахче
Футбол. Еврокубки
19:55
Спартак Тр
Динамо З
Футбол. Еврокубки
19:55
Карабах
Ворскла
Футбол. Еврокубки
19:55
Спортинг
Арсенал
Футбол. Еврокубки
19:55
Милан
Бетис
Футбол. Еврокубки
19:55
Дюделанж
Олимпиакос П
Футбол. Еврокубки
22:00
Рейнджерс
Спартак
Футбол. Еврокубки
22:00
Вильярреал
Рапид В
Футбол. Еврокубки
22:00
Айнтрахт Ф
Аполлон
Футбол. Еврокубки
22:00
Марсель
Лацио
Футбол. Еврокубки
22:00
Сарпсборг 08
Мальме
Футбол. Еврокубки
22:00
Бешикташ
Генк
Футбол. Еврокубки
22:00
Стандард Л
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Севилья
Акхисар БС
Футбол. Еврокубки
22:00
Яблонец
Астана
Футбол. Еврокубки
22:00
Ренн
Динамо К
Футбол. Еврокубки
22:00
Челси
БАТЭ
Футбол. Еврокубки
22:00
ПАОК
Види
Хоккей. НХЛ
26.10
Бостон Брюинз
Филадельфия Флайерз
Хоккей. НХЛ
26.10
Баффало Сэйбрз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
26.10
Нью-Джерси Дэвилз
Нэшвилл Предаторз
Хоккей. НХЛ
26.10
Сент-Луис Блюз
Коламбус Блю Джэкетс
Хоккей. НХЛ
26.10
Миннесота Уайлд
Лос-Анджелес Кингз
Хоккей. НХЛ
26.10
Чикаго Блэкхокс
Нью-Йорк Рейнджерс
Хоккей. НХЛ
26.10
Даллас Старз
Анахайм Дакс
Хоккей. НХЛ
05:00
Вегас Голден НайтсБ2
Ванкувер Кэнакс3
Хоккей. НХЛ
26.10
Калгари Флэймз
Питтсбург Пингвинз
Хоккей. НХЛ
26.10
Эдмонтон Ойлерз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. НХЛ
04:30
Колорадо Эвеланш0
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Все события
Фоторепортажи
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
18Евро-2020: Россия накануне поединка с Италией
16:03 (мск), источник: GoTennis.ru

Альберт Коста назначен директором нового «Кубка Дэвиса»

Испанский теннисист Альберт Коста станет директором «Кубка Дэвиса», который будет проходить в новом формате в 2019 году. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Наверх

«Возможность поучаствовать в этом проекте — настоящий вызов для меня. Я постоянно следил за “Кубком Дэвиса” и наслаждался матчами, так что буду рад поработать с ним. Нам предстоит немало работы, но я благодарен за доверие», — приводит слова Косты пресс-служба соревнований.

Напомним, что в 2019 году соревнования пройдут в Мадриде.

Гвидо Андреоцци впервые в карьере войдёт в Топ-100 рейтинга ATP
«Зенит», «Спартак» и «Краснодар» сыграют в Лиге Европы
Возвращение Императрицы: Туктамышева даст бой Медведевой
Российский вратарь «Тампы» признан первой звездой дня в НХЛ
Сборная России продолжила подниматься в рейтинге ФИФА
«Уже ощущалась угроза драки»: UFC вернул Хабибу $1 млн
Из всех российских клубов в ЛЕ фаворитом выглядит лишь «Зенит»
ВФЛА дисквалифицировала пятерых легкоатлетов
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь