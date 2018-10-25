Альберт Коста назначен директором нового «Кубка Дэвиса»

«Возможность поучаствовать в этом проекте — настоящий вызов для меня. Я постоянно следил за “Кубком Дэвиса” и наслаждался матчами, так что буду рад поработать с ним. Нам предстоит немало работы, но я благодарен за доверие», — приводит слова Косты пресс-служба соревнований.