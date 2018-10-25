Хачанов проиграл Нисикори во втором круге теннисного турнира в Вене
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на теннисном турнире в Вене, призовой фонд которого составляет почти 2,2 миллиона евро.
МОСКВА, 25 окт — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов завершил выступление на теннисном турнире в Вене, призовой фонд которого составляет почти 2,2 миллиона евро.
Хачанов, который в воскресенье завоевал свой третий титул ATP, победив на турнире в Москве, в четверг в матче второго круга проиграл 5-му сеяному японцу Кэю Нисикори со счетом 2:6, 2:6. Встреча продолжалась 1 час 4 минуты.
В четвертьфинале турнира Нисикори сыграет с победителем матча между первой ракеткой соревнований австрийцем Домиником Тимом и американцем Сэмом Куэрри.