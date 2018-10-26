Казахстанский теннисист Ташбулатов вышел в полуфинал юношеского чемпионата Азии

В четвертьфинале турнира казахстанец победил теннисиста из Индии Сакчита Шарму со счетом 6:4,2:6,6:4.

За выход в финал турнира Ташбулатов сыграет с еще одним местным спортсменом Сидантом Батхи.

Напомним, казахстанский теннисист занимает 64-е место в юниорском рейтинге ITF Juniors.