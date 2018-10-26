Казахстанский теннисист Ташбулатов вышел в полуфинал юношеского чемпионата Азии
Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов пробился в полуфинал чемпионата Азии до 18 лет, который проходит в городе Пуна (Индия), сообщает
Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов пробился в полуфинал чемпионата Азии до 18 лет, который проходит в городе Пуна (Индия), сообщает
В четвертьфинале турнира казахстанец победил теннисиста из Индии Сакчита Шарму со счетом 6:4,2:6,6:4.
За выход в финал турнира Ташбулатов сыграет с еще одним местным спортсменом Сидантом Батхи.
Напомним, казахстанский теннисист занимает 64-е место в юниорском рейтинге ITF Juniors.
Стоит отметить, что в прошлом году Ташбулатов дошел до финала неофициального чемпионата мира Orange Bowl International Championships, который проходил в городе Плантейшен (штат Флорида, США).