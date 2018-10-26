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08:54 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский теннисист Ташбулатов вышел в полуфинал юношеского чемпионата Азии

Казахстанский теннисист Достанбек Ташбулатов пробился в полуфинал чемпионата Азии до 18 лет, который проходит в городе Пуна (Индия), сообщает пресс-служба ФТК.

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В четвертьфинале турнира казахстанец победил теннисиста из Индии Сакчита Шарму со счетом 6:4,2:6,6:4.

За выход в финал турнира Ташбулатов сыграет с еще одним местным спортсменом Сидантом Батхи.

Напомним, казахстанский теннисист занимает 64-е место в юниорском рейтинге ITF Juniors.

Стоит отметить, что в прошлом году Ташбулатов дошел до финала неофициального чемпионата мира Orange Bowl International Championships, который проходил в городе Плантейшен (штат Флорида, США).

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