Умер бывший австралийский теннисист Рид
ТАСС, 26 октября. Бывший австралийский теннисист Тодд Рид скончался на 35-м году жизни. Об этом сообщает портал Adelaidenow.
ТАСС, 26 октября. Бывший австралийский теннисист Тодд Рид скончался на 35-м году жизни. Об этом сообщает портал Adelaidenow.
Причина смерти уроженца Сиднея не сообщается.
Рид считался перспективным теннисистом в юности. В 2002 году он стал победителем юниорского Уимблдона. В возрасте 13 лет он подписал контракт на сумму $450 тысяч с ведущей международной менеджерской компанией IMG, которая ведет в том числе дела многократных победителей турниров Большого шлема россиянки Марии Шараповой, американок Серены и Винус Уильямс, серба Новака Джоковича. В начале 2000 годов газета New York Times написала о Риде статью, в которой назвала его будущей звездой тенниса.
Многочисленные травмы и болезни не позволили Риду добиться серьезных успехов во взрослом теннисе. В 2004 году на тот момент 19-летний Рид дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. Это стало лучшим достижением австралийца на турнирах Большого шлема. В рейтинге Ассоциации
В 2005 году Рид завершил карьеру