Текущие события
Хоккей. КХЛ
12:30
Амур
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
14:30
Куньлунь
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Витязь
Хоккей. КХЛ
18:30
Йокерит
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Динамо Р
СКА
Хоккей. КХЛ
19:30
Слован
ЦСКА
Хоккей. НХЛ
05:00
Аризона Койотс4
Ванкувер Кэнакс1
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз1
Питтсбург Пингвинз9
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Вашингтон Кэпиталз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Чикаго Блэкхокс4
Нью-Йорк Рейнджерс1
Хоккей. НХЛ
03:30
Даллас Старз5
Анахайм Дакс2
Футбол. Зарубежный
21:30
Фрайбург
Боруссия М
Футбол. Зарубежный
21:45
Ним
Сент-Этьен
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз4
Коламбус Блю Джэкетс7
Хоккей. НХЛ
03:00
Миннесота Уайлд4
Лос-Анджелес Кингз1
Футбол. Зарубежный
22:00
Вальядолид
Эспаньол
Хоккей. НХЛ
02:00
Бостон Брюинз3
Филадельфия Флайерз0
Хоккей. НХЛ
02:00
Баффало Сэйбрз4
Монреаль Канадиенс3
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Джерси ДэвилзОТ3
Нэшвилл Предаторз4
Все события
Фоторепортажи
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
24ХК «Спартак» одержал победу в дерби против «Динамо»
12:20 (мск), источник: ТАСС

Умер бывший австралийский теннисист Рид

ТАСС, 26 октября. Бывший австралийский теннисист Тодд Рид скончался на 35-м году жизни. Об этом сообщает портал Adelaidenow.

Наверх
Источник: AP 2018

Причина смерти уроженца Сиднея не сообщается.

Читайте также
СМИ: Сильнейшие теннисисты мира отказались от участия в обновленном Кубке Дэвиса

Рид считался перспективным теннисистом в юности. В 2002 году он стал победителем юниорского Уимблдона. В возрасте 13 лет он подписал контракт на сумму $450 тысяч с ведущей международной менеджерской компанией IMG, которая ведет в том числе дела многократных победителей турниров Большого шлема россиянки Марии Шараповой, американок Серены и Винус Уильямс, серба Новака Джоковича. В начале 2000 годов газета New York Times написала о Риде статью, в которой назвала его будущей звездой тенниса.

Многочисленные травмы и болезни не позволили Риду добиться серьезных успехов во взрослом теннисе. В 2004 году на тот момент 19-летний Рид дошел до третьего круга Открытого чемпионата Австралии, где проиграл швейцарцу Роджеру Федереру. Это стало лучшим достижением австралийца на турнирах Большого шлема. В рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) он не поднимался выше 105-го места.

В 2005 году Рид завершил карьеру из-за инфекционного мононуклеоза, впоследствии он предпринял несколько неуспешных попыток возвращения на корт.

 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Глушаков не пришел на встречу с Каррерой
«Спартак» в первом матче без Карреры отстоял ничью в ЛЕ
Российский нападающий признан третьей звездой дня в НХЛ (видео)
«Сносит мне голову»: кого Медведева вдохновляет в Канаде
Бывший тренер «Спартака» феерит: обзор матчей ЛЕ
Бой с Кличко довел непобежденного боксера до депрессии
«Питтсбург» забросил девять шайб, Малкин набрал два очка (видео)
Ломаченко: Никто не знает, что чувствовал Хабиб после боя
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь