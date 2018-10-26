Умер бывший австралийский теннисист Рид

Рид считался перспективным теннисистом в юности. В 2002 году он стал победителем юниорского Уимблдона. В возрасте 13 лет он подписал контракт на сумму $450 тысяч с ведущей международной менеджерской компанией IMG, которая ведет в том числе дела многократных победителей турниров Большого шлема россиянки Марии Шараповой, американок Серены и Винус Уильямс, серба Новака Джоковича. В начале 2000 годов газета New York Times написала о Риде статью, в которой назвала его будущей звездой тенниса.