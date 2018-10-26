Кики Бертенс одержала вторую победу на итоговом турнире WTA

Источник: AP 2018

В первом сегодняшнем матче в Красной группе встречались японка Наоми Осака (4-й номер мирового рейтинга) и голландка Кики Бертенс (9).

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Первую партию уверенно выиграла представительница Нидерландов — 6:3, а затем ее соперница из-за травмы взяла медицинский тайм-аут и не смогла продолжить встречу. Вскоре на корт выйдут немка Ангелика Кербер (2) и американка Слоан Стивенс (6). Турнирное положение сейчас таково: Стивенс — 2 победы (2 матча), Бертенс — 2 (3), Кербер — 1, Осака — 0 (3).

Из Белой группы в полуфинал накануне вышли украинка Элина Свитолина (7) и чешка Каролина Плишкова (8).