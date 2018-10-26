Кики Бертенс одержала вторую победу на итоговом турнире WTA
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре сегодня завершается групповой этап соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.
26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На итоговом турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) в Сингапуре сегодня завершается групповой этап соревнований, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В первом сегодняшнем матче в Красной группе встречались японка Наоми Осака (4-й номер мирового рейтинга) и голландка Кики Бертенс (9).
Первую партию уверенно выиграла представительница Нидерландов — 6:3, а затем ее соперница
Из Белой группы в полуфинал накануне вышли украинка Элина Свитолина (7) и чешка Каролина Плишкова (8).
После завершения группового этапа по две лучшие теннисистки из каждого квартета продолжат борьбу в полуфиналах. Турнир в Сингапуре завершится 28 октября.