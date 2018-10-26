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15:42 (мск), источник: Чемпионат.com

Федерер: Ничего не знаю о письме игроков с отказом от участия в Кубке Дэвиса

Швейцарский теннисист, третья ракетка мира Роджер Федерер не стал подтверждать информацию об отказе ведущих теннисистов мира от участия в обновлённом Кубке Дэвиса.

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Источник: Reuters

«Письмо? Ничего не знаю об этом. Да и вообще, разве я вхожу в список лучших игроков?» — цитирует Федерер теннисный журналист Мигель Себра в своём «твиттере».

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Тот же ответ ожидал Себру и после аналогичного вопроса третьей ракетке мира Александру Звереву.

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Напомним, впервые информацию о бойкоте Кубка Дэвиса распространил французский L’Equipe. По информации издания, ведущие теннисисты мира написали коллективное письмо в ITF, под эгидой которого проходит Кубок Дэвиса и сообщили о нежелании участвовать в командных соревнованиях в их новом формате.

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