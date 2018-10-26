Федерер: Ничего не знаю о письме игроков с отказом от участия в Кубке Дэвиса

Источник: Reuters

«Письмо? Ничего не знаю об этом. Да и вообще, разве я вхожу в список лучших игроков?» — цитирует Федерер теннисный журналист Мигель Себра в своём «твиттере».

Тот же ответ ожидал Себру и после аналогичного вопроса третьей ракетке мира Александру Звереву.