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17:07 (мск), источник: ТАСС

Определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA

ТАСС, 26 октября. Американская теннисистка Слоан Стивенс стала последней полуфиналисткой Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), который проходит в Сингапуре.

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В матче третьего тура Красной группы Стивенс, посеянная на турнире под пятым номером, одержала победу над немкой Ангелик Кербер (первый номер посева) со счетом 6:3, 6:3. Стивенс заняла первое место в группе, одержав победы во всех трех матчах. Второе место в квартете заняла голландка Кики Бертенс (8), Кербер стала третьей.

В полуфинале Стивенс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (7). Плишкова стала второй в Белой группе, одержав две победы и проиграв один матч. Бертенс встретится с украинкой Элиной Свитолиной (6), которая вышла в полуфинал с первого места в группе, выиграв все три встречи.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу. Финал состоится в воскресенье.

В Итоговом турнире WTA принимают участие восемь сильнейших теннисисток мира. Из-за травмы спины в Сингапуре не выступает первая ракетка мира Симона Халеп. Призовой фонд Итогового турнира WTA составляет $7 млн.

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