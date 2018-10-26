Определились полуфинальные пары Итогового турнира WTA

В матче третьего тура Красной группы Стивенс, посеянная на турнире под пятым номером, одержала победу над немкой Ангелик Кербер (первый номер посева) со счетом 6:3, 6:3. Стивенс заняла первое место в группе, одержав победы во всех трех матчах. Второе место в квартете заняла голландка Кики Бертенс (8), Кербер стала третьей.

В полуфинале Стивенс сыграет с чешкой Каролиной Плишковой (7). Плишкова стала второй в Белой группе, одержав две победы и проиграв один матч. Бертенс встретится с украинкой Элиной Свитолиной (6), которая вышла в полуфинал с первого места в группе, выиграв все три встречи.

Полуфинальные матчи пройдут в субботу. Финал состоится в воскресенье.