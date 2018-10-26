Новый Кубок Дэвиса. Что с ним не так?
У Международной федерации тенниса (ITF) — новая головная боль.
У Международной федерации тенниса (ITF) — новая головная боль.
Авторитетное французское издание L'Equipe распространило информацию о том, что ряд топовых игроков написали в ITF письмо, в котором заявили о намерении бойкотировать Кубок Дэвиса, который с 2019 года будет проходить в новом формате. Имена бунтарей при этом не называются, но подобных неприятностей вполне можно было ожидать.
Страсти вокруг Кубка Дэвиса бушуют уже который месяц. С тех пор как ITF совместно с компанией Kosmos, основателем и президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике, объявили о намерении реформировать командный турнир со 118-летней историей. А когда новый формат — один отборочный тур в феврале и финал с участием 18 команд
Основных причин недовольства две. Первая — эмоциональная. Многие теннисисты опечалены отказом от формата домашних и выездных матчей и лишением возможности играть за страну перед своими болельщиками. Об этом говорили, в частности, канадец Денис Шаповалов, чех Томаш Бердых и француз Лукас Пуйе. Второй — практический и, на самом деле, куда более серьезный. Финал Кубка Дэвиса с участием 18 команд стоит в календаре в конце ноября, через две недели после окончания последнего турнира регулярного сезона — «Мастерса» в Париже. Сейчас большинство игроков в это время отдыхает. Да, финал Кубка Дэвиса в нынешнем формате проходит в те же сроки, но это касается двух команд и максимум 10 теннисистов, а не сотни, как планируется при новом формате.
Именно о сроках очень жестко высказался лидер нового поколения Александр Зверев, решительно заявивший, что Кубок Дэвиса он играть не будет
Роджер Федерер тоже сказал в Базеле, что никаких писем не подписывал. Но свою позицию он обозначил ранее. «Сомневаюсь, что буду играть, — сказал он. — Думаю, это придумано не для меня, а для более молодых теннисистов». Федерер и при старом формате Кубок Дэвиса не особо жаловал. После победы в турнире в сезоне-2014 он сыграл за команду лишь раз, годом позже, чтобы помочь швейцарцам остаться в Мировой группе.
Инициатор и спонсор реформ, Пике на выпады топов пока реагирует сдержанно. «Мы хотим фокусироваться не на отдельных игроках, а на командах, но рассчитываем, что они буду собирать сильные составы», — говорит он. А о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» футболист добавил: «Он величайший игрок всех времен, но в Кубке Дэвиса играл не так много. Если он решит выступить, это будет фантастика, и дверь для него открыта. Нет — мы переживем. К тому же, Швейцария может не отобраться в финал».
Это интересное замечание, потому что швейцарцам, по информации Times, предлагали wild card в финальную стадию, но они отказались и получили в соперники по февральскому отбору молодую сборную России.
Соратник Пике, гендиректор Kosmos Хавьер Алонсо был менее сдержан в адрес швейцарца, позволив себе следующее высказывание: «Федерер придумал турнир, хотя я не знаю, можно ли называть Кубок Лэйвера турниром, у них свои интересы. А наш интерес — сохранить соревнование со 120-летней историей и помочь его развитию».
Критичен в отношении финала Кубка Дэвиса был и Новак Джокович. Серб тоже играет за сборную очень избирательно, но все же чаще, чем Федерер. Его мнение было таким: между обновленным Кубком Дэвиса и командным кубком мира ATP, который Ассоциация
«В календаре нет места для двух больших турниров, — сказал Джокович. —
Джокович недавно был переизбран главой комитета игроков ATP. Это означает не только то, что он является лидером мнений в мужском теннисе, но и должен быть лоялен к организации, в которой работает. При этом Джокович лично встречался с Пике, чтобы обсудить финал Кубка Дэвиса. По словам обоих, они нашли общий язык. С учетом всего этого сложно представить, что рассудительный Джокович подписывал письмо, содержащее громкое слово «бойкот».
Проблемы со срокам организаторы нового Кубка Дэвиса вполне осознают и очень стараются перенести финал на сентябрь — на неделю после US Open. Это, возможно, повысит его привлекательность в глазах теннисистов, Но сделать это непросто. Пока же остается открытым вопрос, кто выступил за бойкот реформированного Кубка Дэвиса и кто будет играть в ближайшие годы.
Известно, что инициативу Пике с самого начала поддерживал Рафаэль Надаль. А проведение финала в Мадриде делает этот турнир лакомым кусочком и для 11-кратного чемпиона Roland Garros, если он, конечно, будет здоров. Кто же откажется играть дома?
Российские теннисисты тоже весьма корректны в высказываниях относительно нового Кубка Дэвиса. Карен Хачанов говорил о важности недель, которые освободятся для отдыха и тренировок в апреле и сентябре, Даниил Медведев — о личном интересе к новому формату и факторе повышенных призовых. Призывал не рубить с плеча и хорватский ровесник россиян Борна Чорич. Все звезды нового поколения хотят посмотреть, как пройдут первые розыгрыши, какие будут плюсы и минусы, и только после этого делать выводы.