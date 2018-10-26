Новый Кубок Дэвиса. Что с ним не так?

Источник: Спорт-Экспресс

Авторитетное французское издание L'Equipe распространило информацию о том, что ряд топовых игроков написали в ITF письмо, в котором заявили о намерении бойкотировать Кубок Дэвиса, который с 2019 года будет проходить в новом формате. Имена бунтарей при этом не называются, но подобных неприятностей вполне можно было ожидать.

Сумасшедшее расписание

Страсти вокруг Кубка Дэвиса бушуют уже который месяц. С тех пор как ITF совместно с компанией Kosmos, основателем и президентом которой является футболист «Барселоны» Жерар Пике, объявили о намерении реформировать командный турнир со 118-летней историей. А когда новый формат — один отборочный тур в феврале и финал с участием 18 команд 18—25 ноября в Мадриде — был утвержден на ежегодной ассамблее федерации, дискуссии возобновились с новой силой. И тон они имеют преимущественно негативный.

Основных причин недовольства две. Первая — эмоциональная. Многие теннисисты опечалены отказом от формата домашних и выездных матчей и лишением возможности играть за страну перед своими болельщиками. Об этом говорили, в частности, канадец Денис Шаповалов, чех Томаш Бердых и француз Лукас Пуйе. Второй — практический и, на самом деле, куда более серьезный. Финал Кубка Дэвиса с участием 18 команд стоит в календаре в конце ноября, через две недели после окончания последнего турнира регулярного сезона — «Мастерса» в Париже. Сейчас большинство игроков в это время отдыхает. Да, финал Кубка Дэвиса в нынешнем формате проходит в те же сроки, но это касается двух команд и максимум 10 теннисистов, а не сотни, как планируется при новом формате.

Именно о сроках очень жестко высказался лидер нового поколения Александр Зверев, решительно заявивший, что Кубок Дэвиса он играть не будет из-за «безумного расписания». «В конце ноября уже не хочешь никакого тенниса, — сказал он. — У нас не так много времени на отдых». Но к письму в ITF русский немец отношения не имеет. Об этом он сам сказал на пресс-конференции в Базеле.

Дверь для Федерера открыта

Роджер Федерер тоже сказал в Базеле, что никаких писем не подписывал. Но свою позицию он обозначил ранее. «Сомневаюсь, что буду играть, — сказал он. — Думаю, это придумано не для меня, а для более молодых теннисистов». Федерер и при старом формате Кубок Дэвиса не особо жаловал. После победы в турнире в сезоне-2014 он сыграл за команду лишь раз, годом позже, чтобы помочь швейцарцам остаться в Мировой группе.

Инициатор и спонсор реформ, Пике на выпады топов пока реагирует сдержанно. «Мы хотим фокусироваться не на отдельных игроках, а на командах, но рассчитываем, что они буду собирать сильные составы», — говорит он. А о 20-кратном чемпионе турниров «Большого шлема» футболист добавил: «Он величайший игрок всех времен, но в Кубке Дэвиса играл не так много. Если он решит выступить, это будет фантастика, и дверь для него открыта. Нет — мы переживем. К тому же, Швейцария может не отобраться в финал».

Это интересное замечание, потому что швейцарцам, по информации Times, предлагали wild card в финальную стадию, но они отказались и получили в соперники по февральскому отбору молодую сборную России.

Соратник Пике, гендиректор Kosmos Хавьер Алонсо был менее сдержан в адрес швейцарца, позволив себе следующее высказывание: «Федерер придумал турнир, хотя я не знаю, можно ли называть Кубок Лэйвера турниром, у них свои интересы. А наш интерес — сохранить соревнование со 120-летней историей и помочь его развитию».

Слишком много кубков

Критичен в отношении финала Кубка Дэвиса был и Новак Джокович. Серб тоже играет за сборную очень избирательно, но все же чаще, чем Федерер. Его мнение было таким: между обновленным Кубком Дэвиса и командным кубком мира ATP, который Ассоциация теннисистов-профессионалов собирается проводить в январе в Австралии начиная с 2020 года, он выберет второе. Из-за более удобного времени проведения. А еще за этот кубок будут начисляться рейтинговые очки.

«В календаре нет места для двух больших турниров, — сказал Джокович. — Два-три года они продержатся, но потом останется только один».

Джокович недавно был переизбран главой комитета игроков ATP. Это означает не только то, что он является лидером мнений в мужском теннисе, но и должен быть лоялен к организации, в которой работает. При этом Джокович лично встречался с Пике, чтобы обсудить финал Кубка Дэвиса. По словам обоих, они нашли общий язык. С учетом всего этого сложно представить, что рассудительный Джокович подписывал письмо, содержащее громкое слово «бойкот».

Кто же будет играть

Проблемы со срокам организаторы нового Кубка Дэвиса вполне осознают и очень стараются перенести финал на сентябрь — на неделю после US Open. Это, возможно, повысит его привлекательность в глазах теннисистов, Но сделать это непросто. Пока же остается открытым вопрос, кто выступил за бойкот реформированного Кубка Дэвиса и кто будет играть в ближайшие годы.

Известно, что инициативу Пике с самого начала поддерживал Рафаэль Надаль. А проведение финала в Мадриде делает этот турнир лакомым кусочком и для 11-кратного чемпиона Roland Garros, если он, конечно, будет здоров. Кто же откажется играть дома?