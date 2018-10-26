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21:46 (мск), источник: БЕЛТА

Белорусские теннисисты сравняли счет в матче Кубка Дэвиса со словаками

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские теннисисты сравняли счет в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса со словаками, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Во втором одиночном поединке на грунтовом корте NTC Arena лидер нынешней белорусской команды Егор Герасимов (179-й номер мирового рейтинга) победил вторую ракетку хозяев Норберта Гомбоша (276) — 3:6, 6:4, 6:4.

В стартовой игре лидер словацкой команды Мартин Клижан (46) переиграл молодого белоруса Александра Згировского (1894) — 6:1, 6:4.

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