Роджер Федерер рассказал, почему продолжает играть

«Для меня очень важна страсть к игре. Я по-прежнему хочу побеждать, это классное чувство.



Как только шансы на победу исчезнут, не останется и страсти. Но пока что я наслаждаюсь всем этим. Травм не было, и это помогает чувствовать уверенность.



С возрастом становится всё сложнее: приходится бороться с организм, с болью и нехваткой времени. Но я ещё ощущаю страсть. Перестану — не буду играть», — цитирует Роджера Tennis World. ﻿