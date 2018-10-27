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01:46 (мск), источник: GoTennis.ru

Роджер Федерер рассказал, почему продолжает играть

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал о роли мотивации в своей карьере.

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«Для меня очень важна страсть к игре. Я по-прежнему хочу побеждать, это классное чувство.

Как только шансы на победу исчезнут, не останется и страсти. Но пока что я наслаждаюсь всем этим. Травм не было, и это помогает чувствовать уверенность.

С возрастом становится всё сложнее: приходится бороться с организм, с болью и нехваткой времени. Но я ещё ощущаю страсть. Перестану — не буду играть», — цитирует Роджера Tennis World. ﻿

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