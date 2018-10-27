Словаки победили белорусских теннисистов в матче Кубка Дэвиса

Текущие события
Хоккей. НХЛ
1-й период
Нью-Джерси Дэвилз0
Флорида Пантерз0
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Ростов0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Эмполи0
Ювентус0
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Анже0
Лион0
Хоккей. КХЛ
перерыв
Нефтехимик3
Трактор0
Футбол. Зарубежный
19:30
Лестер
Вест Хэм Юнайтед
Футбол. Зарубежный
19:30
Хоффенхайм
Штутгарт
Футбол. Зарубежный
19:30
Сельта
Эйбар
Футбол. Зарубежный
19:30
Леванте
Леганес
Хоккей. НХЛ
20:00
Филадельфия Флайерз
Нью-Йорк Айлендерс
Футбол. Зарубежный
21:00
Амьен
Нант
Футбол. Зарубежный
21:00
Генгам
Страсбур
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Кан
Футбол. Зарубежный
21:00
Монако
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Тулуза
Монпелье
Футбол. Зарубежный
17:15
Атлетик0
Валенсия0
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон & Хоув1
Вулверхэмптон Уондерерс0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм0
Борнмут3
Футбол. Зарубежный
17:00
Ливерпуль4
Кардифф Сити1
Футбол. Зарубежный
17:00
Саутгемптон0
Ньюкасл Юнайтед0
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд3
Хаддерсфилд0
Футбол. Зарубежный
17:00
Заря Лг0
Александрия0
Футбол. Зарубежный
17:00
Арсенал К0
Шахтер Д3
Футбол. Зарубежный
21:30
Торино
Фиорентина
Футбол. Зарубежный
21:45
Атлетико
Реал Сосьедад
Футбол. Премьер-лига
16:30
Арсенал Т2
Оренбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Боруссия Д2
Герта2
Футбол. Зарубежный
16:30
Ганновер-961
Аугсбург2
Футбол. Зарубежный
16:30
Майнц1
Бавария2
Футбол. Зарубежный
16:30
Фортуна Д0
Вольфсбург3
Хоккей. НХЛ
22:00
Нэшвилл Предаторз
Эдмонтон Ойлерз
Футбол. Зарубежный
16:00
Аталанта3
Парма0
Хоккей. НХЛ
23:00
Калгари Флэймз
Вашингтон Кэпиталз
Хоккей. КХЛ
15:00
Металлург Мг2
ХК Динамо1
Футбол. Премьер-лига
14:00
Урал1
Уфа1
Футбол. Зарубежный
14:00
Десна2
Мариуполь0
Футбол. Зарубежный
14:00
Жирона2
Райо Вальекано1
Хоккей. НХЛ
28.10
Бостон Брюинз
Монреаль Канадиенс
Хоккей. НХЛ
28.10
Торонто Мэйпл Ливз
Виннипег Джетс
Хоккей. НХЛ
28.10
Коламбус Блю Джэкетс
Баффало Сэйбрз
Хоккей. НХЛ
28.10
Сент-Луис Блюз
Чикаго Блэкхокс
Хоккей. НХЛ
28.10
Миннесота Уайлд
Колорадо Эвеланш
Хоккей. НХЛ
28.10
Аризона Койотс
Тампа-Бэй Лайтнинг
Хоккей. НХЛ
28.10
Ванкувер Кэнакс
Питтсбург Пингвинз
Все события
Фоторепортажи
10СКА уступил «Салавату», потерпев второе поражение подряд
15Grazie! Сумасшедшие проводы Массимо Карреры
18:28 (мск), источник: БЕЛТА

Словаки победили белорусских теннисистов в матче Кубка Дэвиса

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты обеспечили себе победу в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с белорусами, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Третье очко хозяевам принес сегодня Мартин Клижан, переигравший Егора Герасимова — 6:4, 6:3. Счет в матче стал 3:1 в пользу словаков.

Сегодня в парной встрече Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли словацкому дуэту Филип Полашек / Мартин Клижан — 7:6 (7:5), 4:6 3:6.

 У певицы МакSим новый имидж
Ирена Понарошку показала своего новорожденного малыша
Презентация Бердыева? Как «Рубин» готовится к «Спартаку»
Класико без Месси и Роналду. Оно вообще кому-нибудь нужно?
Медведева испортила себе первый этап Гран-при
«Уфа» продлила беспроигрышную серию в РПЛ до пяти матчей
Черногория выдала России бывшего исполнительного директора РФБ
«Футбол не продается!» УЕФА против ФИФА. Это серьезно
«Ростов» принимает «Анжи» в матче РПЛ (трансляция)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь