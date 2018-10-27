Словаки победили белорусских теннисистов в матче Кубка Дэвиса
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты обеспечили себе победу в матче 2-го раунда
27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты обеспечили себе победу в матче 2-го раунда
Третье очко хозяевам принес сегодня Мартин Клижан, переигравший Егора Герасимова — 6:4, 6:3. Счет в матче стал 3:1 в пользу словаков.
Сегодня в парной встрече Максим Мирный и Андрей Василевский проиграли словацкому дуэту Филип Полашек / Мартин Клижан — 7:6 (7:5), 4:6 3:6.