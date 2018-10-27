Словаки победили белорусских теннисистов в матче Кубка Дэвиса

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Словацкие теннисисты обеспечили себе победу в матче 2-го раунда плей-офф 1-й группы Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса с белорусами, который проходит в Братиславе, сообщает корреспондент БЕЛТА.