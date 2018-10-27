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20:00 (мск), источник: ТАСС

Медведев проиграл Федереру в полуфинале турнира ATP в Базеле

ТАСС, 27 октября. Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в швейцарском Базеле.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой Федерера, посеянного на турнире под первым номером, со счетом 6:1, 6:4. Медведев имел седьмой номер посева.

В решающем матче Федерер сыграет с теннисистом из Румынии Мариушем Копилом, который ранее в полуфинале переиграл представителя Германии Александра Зверева (2).

Федерер восемь раз выигрывал турнир, который проходит на его родине — в Базеле.

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