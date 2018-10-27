Медведев проиграл Федереру в полуфинале турнира ATP в Базеле
ТАСС, 27 октября. Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в швейцарском Базеле.
ТАСС, 27 октября. Россиянин Даниил Медведев проиграл швейцарцу Роджеру Федереру в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов профессионалов (ATP) в швейцарском Базеле.
Встреча завершилась победой Федерера, посеянного на турнире под первым номером, со счетом 6:1, 6:4. Медведев имел седьмой номер посева.
В решающем матче Федерер сыграет с теннисистом из Румынии Мариушем Копилом, который ранее в полуфинале переиграл представителя Германии Александра Зверева (2).
Федерер восемь раз выигрывал турнир, который проходит на его родине — в Базеле.