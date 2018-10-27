Медведев проиграл Федереру в полуфинале турнира ATP в Базеле

Источник: РИА "Новости"

Встреча завершилась победой Федерера, посеянного на турнире под первым номером, со счетом 6:1, 6:4. Медведев имел седьмой номер посева.

В решающем матче Федерер сыграет с теннисистом из Румынии Мариушем Копилом, который ранее в полуфинале переиграл представителя Германии Александра Зверева (2).