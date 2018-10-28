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11:37 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер отказался гарантировать участие в Кубке Дэвиса нового формата

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Экс-первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер заявил, что проигнорировал трехдневный дэдлайн организаторов теннисного Кубка Дэвиса для подтверждения своего участия в турнире, который со следующего года будет разыгрываться в новом формате.

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Источник: AP 2018

В феврале Международная теннисная федерация (ITF) анонсировала серьезные изменения формата Кубка Дэвиса, которые в августе были утверждены.

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Согласно новому формату, в квалификационном раунде примут участие 24 сборные. 12 победителей обеспечат себе прямые путевки в финал Кубка Дэвиса и присоединятся к четырем полуфиналистам прошлого года. Еще две сборные получат специальные приглашения (wild card). Согласно жеребьевке, в квалификационном раунде сборная России сыграет на выезде со швейцарцами.

«Мне дали только три дня, чтобы принять решение (об участии в Кубке Дэвиса в новом формате), — сказал Федерер, которого цитирует АФП. — У меня не было времени посоветоваться с теми людьми, с которыми я должен был посоветоваться. Решение принять в тот момент я не мог, поэтому сказал им — делайте что хотите».

В октябре на турнире в Шанхае Федерер заявил, что «очень сомневается» в своем участии в переформатированном Кубке Дэвиса. «Посмотрим, что будет, но мне не кажется, что этот турнир мне подходит. Он, скорее, предназначен для игроков нового поколения», — сказал тогда швейцарец.

Ранее в октябре L’Equipe сообщил, что группа топ-теннисистов уведомила ITF об отказе выступать в Кубке Дэвиса в новом формате.

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