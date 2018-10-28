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17:37 (мск), источник: ТАСС

Свитолина стала победительницей Итогового турнира WTA

МОСКВА, 28 октября. /ТАСС/. Украинка Элина Свитолина стала победительницей Итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA), прошедшего в Сингапуре.

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Источник: РИА "Новости"

В финале Свитолина, посеянная на турнире под шестым номером, переиграла американку Слоан Стивенс (5) со счетом 3:6, 6:2, 6:2. 24-летняя украинка одержала пять побед в пяти матчах турнира. Обе участницы финала впервые в карьере играли в решающем матче Итогового турнира WTA. Свитолина, выигравшая 13-й турнир WTA в карьере, стала первой украинкой, победившей в Итоговом турнире.

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В Сингапуре восемь сильнейших теннисисток мира были разбиты на две группы, по две лучшие спортсменки из каждой группы вышли в полуфинал. Из-за травмы спины не выступила первая ракетка мира румынка Симона Халеп. Призовой фонд соревнований — $7 млн.

Итоговый турнир WTA проводится с 1971 года. Российские теннисистки играли в финалах четыре раза — трижды Мария Шарапова (2004, 2007, 2012) и однажды Вера Звонарева (2008). В решающем матче 2004 года Шарапова переиграла Серену Уильямс и стала единственной россиянкой, побеждавшей на турнире. Самой титулованной спортсменкой соревнований является чешка Мартина Навратилова, одержавшая восемь побед.

Победительницами Итогового турнира WTA в парном разряде стали венгерка Тимеа Бабош и француженка Кристина Младенович, переигравшие в финале Барбору Крейчикову и Катерину Синякову из Чехии со счетом 6:4, 7:5.

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