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19:18 (мск), источник: Р-Спорт

Федерер выиграл 99-й турнир в карьере

МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем домашнего турнира в Базеле, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Федерер, получивший первый номер посева, в воскресном финале нанес поражение румыну Мариушу Копилу — 7:6 (7:5), 6:4. На корте соперники провели 1 час 34 минуты.

Выигранный трофей АТР стал для 37-летнего Федерера 99-м в карьере в одиночном разряде.

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