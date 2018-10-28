Федерер выиграл 99-й турнир в карьере
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем домашнего турнира в Базеле, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро.
МОСКВА, 28 окт — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем домашнего турнира в Базеле, призовой фонд которого составляет почти 2 миллиона евро.
Федерер, получивший первый номер посева, в воскресном финале нанес поражение румыну Мариушу Копилу — 7:6 (7:5), 6:4. На корте соперники провели 1 час 34 минуты.
Выигранный трофей АТР стал для 37-летнего Федерера 99-м в карьере в одиночном разряде.