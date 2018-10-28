Свитолина — первая в Сингапуре. На перезаряженных батарейках

Источник: Спорт-Экспресс

Турнир WTA BNP Paribas WTA Finals Singapore presented by SC Global. ½ финала

Стивенс (США, 5) — Кар. Плишкова (Чехия, 7) — 0:6, 6:4, 6:1.

Свитолина (Украина, 6) — Бертенс (Голландия, 8) — 7:5, 6:7 (5:7), 6:4.

Финал

Свитолина (Украина, 6) — Стивенс (США, 5) — 3:6, 6:2, 6:2/

Итоговый турнир в Сингапуре показал, чем богат сейчас женский теннис. Ровный состав, то есть восьмерка боевитых и хорошо обученных девушек, но без явного лидера и записного фаворита. Множество упорных трехсетовых матчей с переходящей инициативой и интрига с составом полуфиналов — после двух туров никто не гарантировала себе выхода из группы. А предсказать, кто станет чемпионкой, нельзя было до самого конца.

Борьба за звание первой ракетки мира в Сингапуре не велась — она была завершена досрочно в пользу Симоны Халеп. Но на итоговом турнире румынка не играла — из-за межпозвонковой грыжи.

Неожиданные полуфиналистки

В отсутствие лидера рейтинга под первым номером была посеяна Ангелик Кербер — чемпионка Уимблдона, для которой 2018-й стал сезоном ренессанса. Но после не самой яркой второй половины года немка рассталась с тренером Вимом Фиссеттом, и в Сингапур, видимо, приехала просто доигрывать. Кроме как этим, ее поражения от Слоан Стивенс и Кики Бертенс никак не объяснить.

Слегка разочаровала Наоми Осака. Чемпионка US Open, также выигравшая в этом году супертурнир в Индиа-Уэллсе, после триумфа в Нью-Йорке собирала множество восторженных отзывов. Японке в будущем прочат множество крупных титулов.

Но пока реальность такова, что, впервые попав в финальную восьмерку, 21-летняя японка не смогла там отличиться. Возможно, дело в том, что всего происходившего с ней в нынешнем сезоне, который она начала 72-й, а завершила в топ-5, оказалось более чем достаточно. Она боролась и со Стивенс, и с Кербер, но огромное количество ошибок, в том числе совсем нелепых, дорого стоили японке.

А вот Стивенс и Бертенс оказались дебютантками не робкого десятка. Не пустив Кербер и Осаку в полуфинал, они сделали так, что в квартете сильнейших итогового турнира впервые не оказалось ни одной из первых четырех «сеяных».

Диагноз Возняцки

В Белой группе три поражения в трех матчах потерпела двукратная чемпионка Уимблдона, четвертая ракетка турнира Петра Квитова, оказавшаяся не готовой к WTA Finals. Уступив в двух сетах соотечественнице Каролине Плишковой в заключительном туре, Петра пропустила ее в полуфинал. А самым интригующим в этом квартете оказался поединок между действующей победительницей итогового турнира Каролин Возняцки и Элиной Свитолиной.

Украинке для выхода в полуфинал нужен был один сет — она взяла второй. Но на этом не успокоилась, а довела эмоциональный матч до победы. По окончании встречи, поражение в которой также означало для датчанки окончание сезона, Возняцки рассказала журналистам, что перед US Open ей диагностировали ревматоидный артрит, и пока она пытается понять, как жить с этим дальше.

Триумф Свитолиной

Элина Свитолина же заставила замолчать всех скептиков. Украинскую теннисистку критикуют за то, что она никак не может проявить себя на «Больших шлемах», где ни разу не проходила дальше четвертьфинала, и других значимых турнирах. Она ударно начала сезон, завоевав титулы на «Премьерах» в Брисбене, Дубае и Риме, но во второй половине года особо не блистала. Более того, она рассталась со своим французским тренером Тьерри Асьоном и не поехала в Москву бороться за путевку на итоговый чемпионат, которая на тот момент не была ей гарантирована, а отдыхать на Бали.

Даже казалось, что ей особо и дела нет до WTA Finals. А в итоге все обернулось для украинки наилучшим образом. С тренерскими обязанностями на ура справился бывший ассистент Асьона британец Эндрю Бэттлз. А перезаряженных батареек хватило на то, чтобы выиграть в Сингапуре четыре трехсетовых матча подряд, в том числе и у Слоан Стивенс в финале.