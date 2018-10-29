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10:33 (мск), источник: Р-Спорт

Медведев поднялся на 17-е место в рейтинге ATP и стал первой ракеткой России

МОСКВА, 29 окт — РИА Новости. Россиянин Даниил Медведев поднялся с 20-го на 17-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР), обновленная версия которого опубликована на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

Медведев после данных изменений стал первой ракеткой России. На минувшей неделе он дошел до полуфинала на турнире в Базеле, где уступил швейцарцу Роджеру Федереру.

В первой десятке рейтинга победитель турнира в Вене южноафриканец Кевин Андерсон поднялся с восьмого на шестое место.

Рейтинг ATP, версия от 29 октября:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7660 очков,

2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 7445,

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6260,

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5460,

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5115,

6 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4230,

7 (6). Марин Чилич (Хорватия) — 4050,

8 (7). Доминик Тим (Австрия) — 3825,

9 (9). Джон Изнер (США) — 3425,

10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3335…

17 (20). Даниил Медведев (Россия) — 1977…

18 (19). Карен Хачанов (Россия) — 1845,

76 (76). Андрей Рублев (Россия) — 725…

100 (99). Евгений Донской (Россия) — 583.

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