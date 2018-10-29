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15:15 (мск), источник: БЕЛТА

Соболенко узнала соперников на итоговом турнире в Чжухае

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ведущая белорусская теннисистка, 12-я ракетка мира, Арина Соболенко узнала соперников на групповом этапе малого итогового турнира WTA в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: РИА "Новости"

Согласно жеребьевке белоруска сыграет на предварительной стадии с француженкой Каролин Гарсией (18 WTA) и Эшли Барти (19 WTA) из Австралии. В турнире с призовым фондом $2,3 млн примут участие многие известные игроки, которые не вошли в десятку сильнейших по итогам сезона: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Киз (США), Ван Цзян (Китай), Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруcа (Испания), Юлия Гергес (Германия) и другие.

В парном разряде выступит и белоруска Лидия Морозова, которая вместе с Шуко Аоямой из Японии встретится на первом этапе с Михаэлой Бузарнеску (Румыния)/ Алисией Росольской (Польша), Фан Йин Ксун/Тан Цян (Китай).

Турнир в Чжухае пройдет с 30 октября по 4 ноября.

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