Соболенко узнала соперников на итоговом турнире в Чжухае

Согласно жеребьевке белоруска сыграет на предварительной стадии с француженкой Каролин Гарсией (18 WTA) и Эшли Барти (19 WTA) из Австралии. В турнире с призовым фондом $2,3 млн примут участие многие известные игроки, которые не вошли в десятку сильнейших по итогам сезона: Дарья Касаткина (Россия), Мэдисон Киз (США), Ван Цзян (Китай), Анастасия Севастова (Латвия), Гарбинье Мугуруcа (Испания), Юлия Гергес (Германия) и другие.