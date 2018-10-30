Казахстан сыграет с Португалией в квалификации Кубка Дэвиса-2019
В Лондоне состоялась жеребьевка турнира.
В Лондоне состоялась жеребьевка турнира.
Сегодня, 30 октября, в Лондоне состоялась жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2019.
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Квалификация состоится 1 и 2 февраля 2019 года.
Победители 12-ти квалификационных пар попадут в основную сетку Кубка Дэвиса, где уже точно сыграют Хорватия, Франция, Испания и США. К ним также присоединятся сборные Аргентины и Великобритании, которые получили «уайлд-кард».
Пары квалификации Кубка Дэвиса-2019:
Бразилия — Бельгия
Узбекистан — Сербия
Австралия — Босния и Герцеговина
Индия — Италия
Германия — Венгрия
Швейцария — Россия
Казахстан — Португалия
Чехия — Нидерланды
Колумбия — Швеция
Австрия — Чили
Канада — Словакия
Китай — Япония.
Напомним, что мужская сборная Казахстана по теннису в нынешнем сезоне Мировой группы Кубка Дэвиса разгромила дома сборную Швейцарию со счетом 4:1 (1/8 финала) и на выезде проиграла Хорватии — 1:3 (¼ финала).