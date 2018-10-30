Текущие события
Хоккей. КХЛ
16:30
Барыс
Адмирал
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Куньлунь
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Сибирь
Хоккей. КХЛ
20:30
Динамо Р
Северсталь
Хоккей. НХЛ
31.10
Баффало Сэйбрз
Калгари Флэймз
Хоккей. НХЛ
31.10
Питтсбург Пингвинз
Нью-Йорк Айлендерс
Хоккей. НХЛ
31.10
Каролина Харрикейнз
Бостон Брюинз
Хоккей. НХЛ
31.10
Коламбус Блю Джэкетс
Детройт Ред Уингз
Хоккей. НХЛ
31.10
Монреаль Канадиенс
Даллас Старз
Хоккей. НХЛ
31.10
Тампа-Бэй Лайтнинг
Нью-Джерси Дэвилз
Хоккей. НХЛ
05:00
Ванкувер Кэнакс5
Миннесота Уайлд2
Хоккей. НХЛ
31.10
Нэшвилл Предаторз
Вегас Голден Найтс
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Калгари Флэймз3
Все события
Фоторепортажи
14Класико закончилось разгромом мадридского «Реала»
15Газзаев поздравил гандболистов сборной России с победой над Италией
14:43 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан сыграет с Португалией в квалификации Кубка Дэвиса-2019

В Лондоне состоялась жеребьевка турнира.

Наверх

Сегодня, 30 октября, в Лондоне состоялась жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2019.

Как сообщает пресс-служба ФТК, по ее результатам сборная Казахстана сыграет у себя дома с командой Португалии.

Квалификация состоится 1 и 2 февраля 2019 года.

Победители 12-ти квалификационных пар попадут в основную сетку Кубка Дэвиса, где уже точно сыграют Хорватия, Франция, Испания и США. К ним также присоединятся сборные Аргентины и Великобритании, которые получили «уайлд-кард».

Пары квалификации Кубка Дэвиса-2019:

Бразилия — Бельгия
Узбекистан — Сербия
Австралия — Босния и Герцеговина
Индия — Италия
Германия — Венгрия
Швейцария — Россия
Казахстан — Португалия
Чехия — Нидерланды
Колумбия — Швеция
Австрия — Чили
Канада — Словакия
Китай — Япония.

Напомним, что мужская сборная Казахстана по теннису в нынешнем сезоне Мировой группы Кубка Дэвиса разгромила дома сборную Швейцарию со счетом 4:1 (1/8 финала) и на выезде проиграла Хорватии — 1:3 (¼ финала).

Нападающий сборной Казахстана после ухода из "Барыса" нашел себе новый российский клуб
Стать семьей: как Рианчо заменил Карреру в «Спартаке»
«Никакого бокса»: UFC зовет Мейвезера на бой с Хабибом
Тачдаун! «Тоттенхэм» и «Ман Сити» сыграли в американский футбол
Итальянец будет закручивать гайки. Конте в «Реале» — авантюра
Аленичеву дико не везет. Главные итоги тура РПЛ
СМИ: Один из клубов АПЛ готов приобрести Чалова
Дубль Икарди помог «Интеру» разгромить «Лацио» в матче Серии А
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь