Казахстан сыграет с Португалией в квалификации Кубка Дэвиса-2019

Сегодня, 30 октября, в Лондоне состоялась жеребьевка квалификационного этапа Кубка Дэвиса-2019.

Как сообщает пресс-служба ФТК, по ее результатам сборная Казахстана сыграет у себя дома с командой Португалии.

Квалификация состоится 1 и 2 февраля 2019 года.

Победители 12-ти квалификационных пар попадут в основную сетку Кубка Дэвиса, где уже точно сыграют Хорватия, Франция, Испания и США. К ним также присоединятся сборные Аргентины и Великобритании, которые получили «уайлд-кард».

Пары квалификации Кубка Дэвиса-2019:

Бразилия — Бельгия

Узбекистан — Сербия

Австралия — Босния и Герцеговина

Индия — Италия

Германия — Венгрия

Швейцария — Россия

Казахстан — Португалия

Чехия — Нидерланды

Колумбия — Швеция

Австрия — Чили

Канада — Словакия

Китай — Япония.