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21:36 (мск), источник: Р-Спорт

В России пройдут три женских теннисных турнира WTA в 2019 году

МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) представила календарь соревнований на 2019 год, в России состоятся три турнира, сообщается на официальном сайте WTA.

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Источник: РИА "Новости"

Москва примет турниры Moscow River Cup (22—28 июля, призовой фонд превышает 225 тысяч долларов), который впервые прошел в 2018 году, и «ВТБ Кубок Кремля» (14—20 октября, призовой фонд не указан), в Санкт-Петербурге с 28 января по 3 февраля пройдет турнир St. Petersburg Ladies Trophy (призовой фонд свыше 750 тысяч долларов).

В календарь включены два новых турнира Международной категории — в Хуахине (Таиланд, 28 января — 3 февраля) и Палермо (Италия, 22—28 июля).

Канадский турнир Rogers Cup, место проведения которого меняется, отдан Торонто, он будет сыгран 5—11 августа. Итоговый турнир WTA пройдет в китайском Шэньчжэне 27 октября — 3 ноября.

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