В России пройдут три женских теннисных турнира WTA в 2019 году

Москва примет турниры Moscow River Cup ( 22—28 июля , призовой фонд превышает 225 тысяч долларов), который впервые прошел в 2018 году, и «ВТБ Кубок Кремля» ( 14—20 октября , призовой фонд не указан), в Санкт-Петербурге с 28 января по 3 февраля пройдет турнир St. Petersburg Ladies Trophy (призовой фонд свыше 750 тысяч долларов).