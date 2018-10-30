В России пройдут три женских теннисных турнира WTA в 2019 году
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) представила календарь соревнований на 2019 год, в России состоятся три турнира, сообщается на официальном сайте WTA.
МОСКВА, 30 окт — РИА Новости. Женская теннисная ассоциация (WTA) представила календарь соревнований на 2019 год, в России состоятся три турнира, сообщается на официальном сайте WTA.
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