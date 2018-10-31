Джокович взял верх над Соузой и завоевал путёвку в третий круг турнира в Париже

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Продолжительность противостояния составила 1 час 34 минуты.

На счету второй ракетки мира 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованные брейк-пойнта из 8. Его соперник выполнил 4 эйса, дважды ошибся на своей подаче и сделал 1 брейк.

За выход в четвертьфинал 31-летний уроженец Белграда поборется с боснийцем Дамиром Джумхуром.