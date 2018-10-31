Морозова и Аоюма победили на старте теннисного турнира в Чжухае
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма успешно стартовали на турнире в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма успешно стартовали на турнире в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в первом матче группового этапа парного разряда
В одиночном разряде белоруска Арина Соболенко победила в стартовом поединке группового раунда австралийку Эшли Барти (6:4, 6:4), а 2 ноября встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией.