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12:08 (мск), источник: БЕЛТА

Морозова и Аоюма победили на старте теннисного турнира в Чжухае

31 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма успешно стартовали на турнире в китайском Чжухае, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в первом матче группового этапа парного разряда белорусско-японский тандем обыграл польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску — 6:3, 6:2.

В одиночном разряде белоруска Арина Соболенко победила в стартовом поединке группового раунда австралийку Эшли Барти (6:4, 6:4), а 2 ноября встретится с французской теннисисткой Каролин Гарсией.

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