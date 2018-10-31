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12:40 (мск), источник: ТАСС

Женская теннисная ассоциация опубликовала календарь турниров на 2019 год

ТАСС, 31 октября. Женская теннисная ассоциация (WTA) опубликовала календарь соревнований на предстоящий сезон. Даты проведения турниров опубликованы на официальном сайте организации.

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Источник: РИА "Новости"

В 2019 году в России пройдут три турнира WTA. Санкт-Петербург примет St. Petersburg Ladies Trophy, который состоится с 28 января по 3 февраля. В Москве пройдут Moscow River Cup (22—28 июля) и «ВТБ Кубок Кремля» (14—20 октября).

Сезон начнется 30 декабря 2018 года в китайском Шэньчжэне. 31 декабря стартуют соревнования в австралийском Брисбене и новозеландском Окленде. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема Australian Open пройдет с 14 по 26 января.

Roland Garros пройдет с 26 мая по 8 июня, Уимблдонский турнир (Великобритания) — с 1 по 13 июля, а US Open — с 26 августа по 7 сентября.

Завершится сезон Итоговым турниром WTA, который в этот раз примет Шэньчжэнь. Турнир начнется 27 октября, а завершится 3 ноября.

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