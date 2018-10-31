Женская теннисная ассоциация опубликовала календарь турниров на 2019 год

Источник: РИА "Новости"

В 2019 году в России пройдут три турнира WTA. Санкт-Петербург примет St. Petersburg Ladies Trophy, который состоится с 28 января по 3 февраля. В Москве пройдут Moscow River Cup ( 22—28 июля ) и «ВТБ Кубок Кремля» ( 14—20 октября ).

Сезон начнется 30 декабря 2018 года в китайском Шэньчжэне. 31 декабря стартуют соревнования в австралийском Брисбене и новозеландском Окленде. Первый в сезоне турнир серии Большого шлема Australian Open пройдет с 14 по 26 января.

Roland Garros пройдет с 26 мая по 8 июня, Уимблдонский турнир (Великобритания) — с 1 по 13 июля, а US Open — с 26 августа по 7 сентября.