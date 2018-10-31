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15:24 (мск), источник: ТАСС

Касаткина проиграла Киз и потеряла шансы на выход в следующий раунд WTA Elite Trophy

ТАСС, 31 октября. Россиянка Дарья Касаткина проиграла американке Мэдисон Киз во втором матче группового раунда турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy, который проходит в китайском Чжухае.

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Источник: РИА "Новости"

Встреча «Группы Азалии» завершилась со счетом 6:2, 6:4 в пользу 23-летней американки, посеянной на турнире под шестым номером. 21-летняя Касаткина получила первый посев на соревнованиях. Спортсменки четвертый раз играли друг с другом и в четвертый раз победила Киз.

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В первом матче группового этапа Касаткина в трех сетах победила китаянку Ван Цян (11-й посев) со счетом 6:1, 2:6, 7:5. Для продолжения борьбы за победу на турнире россиянке в матче с Киз было необходимо выиграть хотя бы один сет. Теперь при любом исходе матча между американкой и китаянкой Касаткина не сможет выйти из группы.

Касаткина была единственной россиянкой, отобравшейся на турнир. В текущем сезоне Касаткина дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также победила на «ВТБ Кубке Кремля». Дважды россиянка уступала в финалах турниров в Дубае и Индиан-Уэллсе. На момент начала сезона Касаткина занимала 24-ю позицию рейтинга, а сейчас поднялась на 10-е место, что является лучшим показателем в ее карьере.

Турнир WTA Elite Trophy проводится с 2015 года в конце сезона после Итогового турнира WTA. Турнир, призовой фонд которого в 2018 году составил более $2,3 млн, завершится 4 ноября. В нем принимают участие 11 теннисисток, не сумевших квалифицироваться на Итоговый турнир (9−19 места в рейтинге WTA), еще одну спортсменку приглашают организаторы.

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