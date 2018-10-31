Александр Зверев продолжает выступление в Париже
Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев, обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге турнира Rolex Paris Masters.
Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев, обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге турнира Rolex Paris Masters.
Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 21-летний Зверев выполнил четыре эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал четыре
Следующим оппонентом Зверева в Париже станет испанец Фелисиано Лопес или аргентинец Диего Шварцман.