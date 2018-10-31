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17:07 (мск), источник: GoTennis.ru

Александр Зверев продолжает выступление в Париже

Пятая ракетка мира, немец Александр Зверев, обыграл американца Фрэнсиса Тиафо, занимающего 44-ю строчку рейтинга ATP, со счётом 6/4, 6/4 во втором круге турнира Rolex Paris Masters.

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Источник: РИА "Новости"

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 21-летний Зверев выполнил четыре эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 20-летний Тиафо четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу немца.

Следующим оппонентом Зверева в Париже станет испанец Фелисиано Лопес или аргентинец Диего Шварцман.

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