Александр Зверев продолжает выступление в Париже

Матч продолжался 1 час 44 минуты. За это время 21-летний Зверев выполнил четыре эйса, пять раз ошибся при подаче и реализовал четыре брейк-пойнта, а 20-летний Тиафо четыре раза подал навылет, допустил четыре двойные ошибки и сделал два брейка. Ранее счёт в личных встречах был 2:1 в пользу немца.