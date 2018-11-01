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13:23 (мск), источник: БЕЛТА

Эшли Барти выиграла у Каролин Гарсии на итоговом турнире WTA в Чжухае, упростив для Арины Соболенко задачу по выходу из группы

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Австралийская теннисистка Эшли Барти (19-й номер мирового рейтинга) одержала первую победу на турнире WTA Elite Trophy в китайском Чжухае с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в своем втором поединке группы С австралийка переиграла в двух сетах французскую теннисистку Каролин Гарсию (18) — 6:3, 6:4. На старте турнира Эшли Барти проиграла Арине Соболенко (12) в двух сетах — 4:6, 4:6. Белоруска 2 ноября встретится с Гарсией, и для того, чтобы обеспечить себе выход в полуфинал, Соболенко достаточно будет выиграть одну партию. В таком случае, даже поражение в матче оставит Арину на первом месте в группе. В полуфинал выйдут только победительницы четырех предварительных групп.

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В других группах играют:

А — Дарья Касаткина (10; Россия), Мэдисон Киз (16; США), Ван Цян (22; Китай).

В — Анастасия Севастова (11; Латвия), Гарбинье Мугуруса (17; Испания), Чжан Шуай (36; Китай).

D — Элизе Мертенс (13; Бельгия), Юлия Гёргес (14; Германия), Анетт Контавейт (20; Эстония).

В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в первом матче группового этапа обыграли польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску — 6:3, 6:2. В субботу, 3 ноября белорусско-японский тандем сыграет с китайской парой Фан Йин Ксун / Тан Цян.

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