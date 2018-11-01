Эшли Барти выиграла у Каролин Гарсии на итоговом турнире WTA в Чжухае, упростив для Арины Соболенко задачу по выходу из группы

Сегодня в своем втором поединке группы С австралийка переиграла в двух сетах французскую теннисистку Каролин Гарсию (18) — 6:3, 6:4. На старте турнира Эшли Барти проиграла Арине Соболенко (12) в двух сетах — 4:6, 4:6. Белоруска 2 ноября встретится с Гарсией, и для того, чтобы обеспечить себе выход в полуфинал, Соболенко достаточно будет выиграть одну партию. В таком случае, даже поражение в матче оставит Арину на первом месте в группе. В полуфинал выйдут только победительницы четырех предварительных групп.