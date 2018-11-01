Анастасия Севастова выиграла свой первый матч в Чжухае

За 1 час 25 минут поединка 11-я ракетка мира, 28-летняя Анастасия, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и дважды ошибалась при подаче. 29-летняя Чжан Шуай, занимающая 36-ю позицию в мировой классификации, трижды брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Латвийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.