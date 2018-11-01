Анастасия Севастова выиграла свой первый матч в Чжухае
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова победила китаянку Чжан Шуай на групповом этапе малого Итогового чемпионата WTA в Чжухае, — 6/0, 7/6 (10).
Латвийская теннисистка Анастасия Севастова победила китаянку Чжан Шуай на групповом этапе малого Итогового чемпионата WTA в Чжухае, — 6/0, 7/6 (10).
За 1 час 25 минут поединка 11-я ракетка мира, 28-летняя Анастасия, реализовала шесть
Таким образом, Севастова с одной победой возглавила группу «Камелия».