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16:00 (мск), источник: GoTennis.ru

Анастасия Севастова выиграла свой первый матч в Чжухае

Латвийская теннисистка Анастасия Севастова победила китаянку Чжан Шуай на групповом этапе малого Итогового чемпионата WTA в Чжухае, — 6/0, 7/6 (10).

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Источник: РИА "Новости"

За 1 час 25 минут поединка 11-я ракетка мира, 28-летняя Анастасия, реализовала шесть брейк-пойнтов, сделала один эйс и дважды ошибалась при подаче. 29-летняя Чжан Шуай, занимающая 36-ю позицию в мировой классификации, трижды брала подачу соперницы и допустила четыре двойные ошибки. Латвийка увеличила отрыв в личных встречах спортсменок — 3:1.

Таким образом, Севастова с одной победой возглавила группу «Камелия».

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