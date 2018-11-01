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1 ноября, источник: Р-Спорт

Федерер вышел в четвертьфинал теннисного «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. Швейцарский теннисист Роджер Федерер пробился в четвертьфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро.

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Источник: Reuters

Федерер (3-й номер посева) в третьем раунде за 1 час 13 минут победил итальянца Фабио Фоньини (13) со счетом 6:4, 6:3.

Следующим соперником швейцарца будет победитель матча Кевин Андерсон (ЮАР, 7) — Кэй Нисикори (Япония, 10).

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