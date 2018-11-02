Арина Соболенко не вышла в полуфинал малого итогового турнира WTA

Сегодня в заключительном поединке группы С с французской теннисисткой Каролин Гарсией белоруске нужно было выиграть всего один сет, чтобы выйти в ½ финала, но этого не случилось — она уступила в двух партиях с одинаковым счетом 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В первом матче предварительной стадии Арина Соболенко выиграла у австралийки Эшли Барти в двух сетах 6:4, 6:4.