Текущие события
Хоккей. КХЛ
17:00
Автомобилист
Сочи
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Йокерит
Хоккей. НХЛ
05:30
Лос-Анджелес Кингз2
Филадельфия Флайерз5
Хоккей. НХЛ
05:30
Сан-Хосе Шаркс1
Коламбус Блю Джэкетс4
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксБ2
Нью-Йорк Рейнджерс3
Хоккей. КХЛ
19:30
СКА
Амур
Хоккей. НХЛ
04:00
Калгари Флэймз6
Колорадо Эвеланш5
Хоккей. НХЛ
04:00
Эдмонтон Ойлерз4
Чикаго Блэкхокс0
Хоккей. НХЛ
21:00
Виннипег Джетс
Флорида Пантерз
Хоккей. НХЛ
03:00
Сент-Луис Блюз5
Вегас Голден Найтс3
Хоккей. НХЛ
02:30
Монреаль Канадиенс6
Вашингтон Кэпиталз4
Хоккей. НХЛ
02:30
Оттава Сенаторз4
Баффало Сэйбрз2
Хоккей. НХЛ
02:30
Детройт Ред Уингз4
Нью-Джерси Дэвилз3
Хоккей. НХЛ
02:30
Тампа-Бэй Лайтнинг1
Нэшвилл Предаторз4
Хоккей. НХЛ
02:00
Торонто Мэйпл Ливз1
Даллас Старз2
Хоккей. НХЛ
02:00
Нью-Йорк АйлендерсБ3
Питтсбург Пингвинз2
Футбол. Зарубежный
22:30
Штутгарт
Айнтрахт Ф
Футбол. Зарубежный
22:30
Наполи
Эмполи
Футбол. Зарубежный
22:45
ПСЖ
Лилль
Все события
Фоторепортажи
10«Салават Юлаев» в овертайме уступил «Динамо»
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
11:53 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко не вышла в полуфинал малого итогового турнира WTA

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская теннисистка Арина Соболенко не сумела пробиться в полуфинал турнира WTA Elite Trophy в китайском Чжухае с призовым фондом $2,3 млн, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: Reuters

Сегодня в заключительном поединке группы С с французской теннисисткой Каролин Гарсией белоруске нужно было выиграть всего один сет, чтобы выйти в ½ финала, но этого не случилось — она уступила в двух партиях с одинаковым счетом 4:6. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. В первом матче предварительной стадии Арина Соболенко выиграла у австралийки Эшли Барти в двух сетах 6:4, 6:4.

Сегодня завершатся соревнования еще в двух группах. В группе А американка Мэдисон Киз сыграет с китайской теннисисткой Ван Цян, в группе В испанка Гарбинье Мугуруса будет соперничать с Анастасией Севастовой из Латвии.

Читайте также
Соболенко извинилась за инцидент с болбоем на турнире в Пекине

Из группы D в полуфинал уже вышла немка Юлия Гергес.

Полуфиналы состоятся в субботу, 3 ноября, решающий поединок пройдет 4 ноября.

В парном разряде белорусская теннисистка Лидия Морозова и японка Сюко Аояма в первом матче группового этапа обыграли польско-румынский дуэт Алисия Росольска / Михаэла Бузарнеску — 6:3, 6:2. В субботу, 3 ноября, белорусско-японский тандем сыграет с китайской парой Фан Йин Ксун / Тан Цян.

 Звезда шоу Голос умерла от рака
Гороскоп на неделю с 29 октября по 4 ноября
Призрак Орсера: Загитова выступит перед тренером Медведевой
Две шайбы Овечкина не помогли «Вашингтону» обыграть «Монреаль»
«Лос-Анджелес» проиграл «Филадельфии». Ковальчук отметился голом
Глава FIDE Дворкович: Шахматам рано на Олимпиаду
«Манчестер Сити» вышел в четвертьфинал Кубка английской лиги
«Трактор» прервал шестиматчевую победную серию «Барыса»
Хет-трик Лайне помог «Виннипегу» одолеть «Флориду» в Финляндии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь