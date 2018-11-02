Касаткина считает, что расписание турнира WTA Elite Trophy помешало ей хорошо выступить

Источник: РИА "Новости"

В первом матче группового этапа Касаткина победила китаянку Ван Цян со счетом 6:1, 2:6, 7:5. Для продолжения борьбы за победу на турнире россиянке в матче с американской Мэдисон Киз было необходимо выиграть хотя бы один сет, но Касаткина проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Таким образом, при любом исходе матча между американкой и китаянкой Касаткина не сможет выйти из группы.

«Если они хотели, чтобы я вылетела из турнира, то всё было сделано как надо. Менее чем за 24 часа я провела два матча. Девочки [Мэдисон Киз и Ван Цян] выйдут на корт только в пятницу, а я же была вынуждена сыграть два матча подряд», — заявила Касаткина.

«Я ничего не могла поделать, боролась и отдала все силы на корте. Я выложилась больше чем на сто процентов», — добавила спортсменка.

Касаткина была единственной россиянкой, отобравшейся на турнир. В текущем сезоне спортсменка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также победила на «ВТБ Кубке Кремля». На момент начала сезона Касаткина занимала 24-ю позицию рейтинга, а сейчас поднялась на 10-е место, что является лучшим показателем в ее карьере.