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15:03 (мск), источник: ТАСС

Касаткина считает, что расписание турнира WTA Elite Trophy помешало ей хорошо выступить

ТАСС, 2 ноября. Неудобное расписание турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) Elite Trophy помешало россиянке Дарье Касаткиной добиться высокого результата на соревнованих. Об этом заявила сама спортсменка, чьи слова приводит Tennis World USA.

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Источник: РИА "Новости"

В первом матче группового этапа Касаткина победила китаянку Ван Цян со счетом 6:1, 2:6, 7:5. Для продолжения борьбы за победу на турнире россиянке в матче с американской Мэдисон Киз было необходимо выиграть хотя бы один сет, но Касаткина проиграла со счетом 2:6, 4:6.

Таким образом, при любом исходе матча между американкой и китаянкой Касаткина не сможет выйти из группы.

«Если они хотели, чтобы я вылетела из турнира, то всё было сделано как надо. Менее чем за 24 часа я провела два матча. Девочки [Мэдисон Киз и Ван Цян] выйдут на корт только в пятницу, а я же была вынуждена сыграть два матча подряд», — заявила Касаткина.

«Я ничего не могла поделать, боролась и отдала все силы на корте. Я выложилась больше чем на сто процентов», — добавила спортсменка.

Касаткина была единственной россиянкой, отобравшейся на турнир. В текущем сезоне спортсменка дошла до четвертьфинала Открытого чемпионата Франции и Уимблдона, а также победила на «ВТБ Кубке Кремля». На момент начала сезона Касаткина занимала 24-ю позицию рейтинга, а сейчас поднялась на 10-е место, что является лучшим показателем в ее карьере.

Турнир WTA Elite Trophy проводится с 2015 года в конце сезона после Итогового турнира WTA. Турнир, призовой фонд которого в 2018 году составил более $2,3 млн, завершится 4 ноября. В нем принимают участие 11 теннисисток, не сумевших квалифицироваться на Итоговый турнир (9−19 места в рейтинге WTA), еще одну спортсменку приглашают организаторы.

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