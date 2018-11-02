Кис вышла в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Для этого ей требовалось выиграть один сет в матче с представительницей Китая Ван Цян. Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года выиграла первую партию со счётом 6:1. Даже в случае поражения у Мэдисон будет преимущество по соотношению партий.