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16:00 (мск), источник: Чемпионат.com

Кис вышла в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае

Американская теннисистка Мэдисон Кис вышла в полуфинал турнира «Элит Трофи» в Чжухае (Китай).

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Источник: AP 2018

Для этого ей требовалось выиграть один сет в матче с представительницей Китая Ван Цян. Финалистка Открытого чемпионата США 2017 года выиграла первую партию со счётом 6:1. Даже в случае поражения у Мэдисон будет преимущество по соотношению партий.

На старте соревнований Кис в двух сетах обыграла россиянку Дарью Касаткину со счётом 6:2, 6:4. Ван Цян проиграла уроженке Тольятти со счётом 1:6, 6:2, 5:7.

Ранее в полуфинал вышли немка Юлия Гёргес, австралийка Эшли Барти и испанка Гарбинье Мугуруса.

Турнир с призовым фондом $ 2 349 363 завершится 4 ноября. В прошлогоднем финале немка Гёргес обыграла представительницу США Коко Вандевей со счётом 7:5, 6:1.

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