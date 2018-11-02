Хачанов обыграл Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

В четвертьфинальном матче российский теннисист со счетом 6:1, 6:2 победил четвертую ракетку турнира Александра Зверева из Германии. Поединок продолжался 1 час 11 минут. Для Хачанова эта победа стала первой в трех матчах против Александра Зверева.