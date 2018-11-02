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18:59 (мск), источник: Р-Спорт

Хачанов обыграл Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов стал полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро.

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Источник: РИА "Новости"

В четвертьфинальном матче российский теннисист со счетом 6:1, 6:2 победил четвертую ракетку турнира Александра Зверева из Германии. Поединок продолжался 1 час 11 минут. Для Хачанова эта победа стала первой в трех матчах против Александра Зверева.

В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Джеком Соком (16-й номер посева) и австрийцем Домиником Тимом (6).

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