Хачанов обыграл Зверева и вышел в полуфинал «Мастерса» в Париже
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов стал полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро.
МОСКВА, 2 ноя — РИА Новости. Россиянин Карен Хачанов стал полуфиналистом теннисного турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро.
В четвертьфинальном матче российский теннисист со счетом 6:1, 6:2 победил четвертую ракетку турнира Александра Зверева из Германии. Поединок продолжался 1 час 11 минут. Для Хачанова эта победа стала первой в трех матчах против Александра Зверева.
В полуфинале Хачанов сыграет с победителем матча между американцем Джеком Соком (16-й номер посева) и австрийцем Домиником Тимом (6).