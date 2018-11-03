Джокович вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Париже
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро.
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро.
Первая ракетка турнира Джокович в пятницу в матче ¼ финала нанес поражение хорвату Марину Чиличу (5-й номер посева) — 4:6, 6:2, 6:3. Встреча продолжалась 2 часа 11 минут.
Соперник Джоковича по полуфиналу определится в матче Кэй Нисикори (Япония, 10) — Роджер Федерер (Швейцария, 3).