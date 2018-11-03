Джокович вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Париже

Джокович вышел в полуфинал теннисного «Мастерса» в Париже

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Сербский теннисист Новак Джокович вышел в полуфинал турнира серии «Мастерс» в Париже, призовой фонд которого составляет почти 4,9 миллиона евро.