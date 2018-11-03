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10:00 (мск), источник: ТАСС

Джокович и Федерер сыграют в полуфинале турнира ATP в Париже

ТАСС, 3 ноября. Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер вышли в полуфинал турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) категории «Мастерс» в Париже, где сыграют друг с другом. Призовой фонд соревнований составляет €4,8 млн.

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Источник: Reuters

Джокович, посеянный на турнире под вторым номером обыграл хорвата Марина Чилича (5) со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Федерер (3) в двух сетах оказался сильнее японца Кея Нисикори (10) — 6:4, 6:4. В другом полуфинальном матче встретятся россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим (6).

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Федерер и Джокович сыграют друг с другом в 47-й раз. На счету серба на данный момент 24 победы, у швейцарца — 22. Последний раз теннисисты играли между собой в августе 2018 года в финале турнира в Цинциннати, тогда Джокович одержал победу со счетом 6:4, 6:4. Сербский теннисист выиграл 72 титула в карьере, Федерер — 99.

«Я всегда рад сыграть против него, — сказал швейцарец, чьи слова приводит пресс-служба ATP. — Не думал, что получится так далеко пройти по сетке турнира в Париже. Мой приоритет — Итоговый турнир в Лондоне. Однако, надеюсь, смогу потрепать нервы Джоковичу».

Турнир в Париже завершится 4 ноября.

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