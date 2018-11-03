Джокович и Федерер сыграют в полуфинале турнира ATP в Париже
ТАСС, 3 ноября. Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер вышли в полуфинал турнира Ассоциации
ТАСС, 3 ноября. Серб Новак Джокович и швейцарец Роджер Федерер вышли в полуфинал турнира Ассоциации
Джокович, посеянный на турнире под вторым номером обыграл хорвата Марина Чилича (5) со счетом 4:6, 6:2, 6:3. Федерер (3) в двух сетах оказался сильнее японца Кея Нисикори (10) — 6:4, 6:4. В другом полуфинальном матче встретятся россиянин Карен Хачанов и австриец Доминик Тим (6).
Федерер и Джокович сыграют друг с другом в 47-й раз. На счету серба на данный момент 24 победы, у швейцарца — 22. Последний раз теннисисты играли между собой в августе 2018 года в финале турнира в Цинциннати, тогда Джокович одержал победу со счетом 6:4, 6:4. Сербский теннисист выиграл 72 титула в карьере, Федерер — 99.
«Я всегда рад сыграть против него, — сказал швейцарец, чьи слова приводит
Турнир в Париже завершится 4 ноября.