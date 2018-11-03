Определились все участники Итогового турнира ATP

Источник: AP 2018

Чилич и Тим стали последними участниками Итогового турнира. Ранее на соревнования в Лондон отобрались испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, аргентинец Хуан Мартин дель Потро, Александр Зверев из Германии и южноафриканец Кевин Андерсон.

Чилич в четвертый раз сыграет на Итоговом турнире (2014, 2016, 2017), Тим — в третий раз подряд.

Федерер является рекордсменом по победам на Итоговом турнире, где он шесть раз выигрывал титул. Джокович пять раз побеждал на этом турнире. Остальные участники лондонского турнира, включая Надаля, никогда не становились победителями последнего турнира в сезоне.