Касаткина завершит сезон в топ-10 рейтинга WTA

В субботу немка Юлия Гергес в полуфинале турнира WTA Elite Trophy уступила австралийке Эшли Барти и не смогла защитить очки за прошлогоднюю победу на этих соревнованиях. Таким образом, в обновленном рейтинге WTA Гергес опустится с 10-го на 11-е место, а ее место займет Касаткина.