Касаткина завершит сезон в топ-10 рейтинга WTA
Россиянка Дарья Касаткина впервые в карьере закончит сезон в числе десяти лучших теннисисток мира.
Россиянка Дарья Касаткина впервые в карьере закончит сезон в числе десяти лучших теннисисток мира.
В субботу немка Юлия Гергес в полуфинале турнира WTA Elite Trophy уступила австралийке Эшли Барти и не смогла защитить очки за прошлогоднюю победу на этих соревнованиях. Таким образом, в обновленном рейтинге WTA Гергес опустится с 10-го на 11-е место, а ее место займет Касаткина.
В нынешнем сезоне Касаткина добралась до финала престижного турнира в
Итоговые десять лучших позиций в рейтинге WTA не претерпят изменений вплоть до старта следующего сезона.
1. Симона Халеп (Румыния, начинала сезон на 1-й строчке).
2. Ангелик Кербер (Германия, 21).
3. Каролин Возняцки (Дания, 3).
4. Элина Свитолина (Украина, 6).
5. Наоми Осака (Япония, 68).
6. Слоан Стивенс (США, 13).
7. Петра Квитова (Чехия, 29).
8. Каролина Плишкова (Чехия, 4).
9. Кики Бертенс (Нидерланды, 31).
10. Дарья Касаткина (Россия, 24)
Источник: Официальный сайт WTA