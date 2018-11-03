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17:45 (мск), источник: ТАСС

Карен Хачанов вышел в финал турнира ATP в Париже

ТАСС, 3 ноября. Российский теннисист Карен Хачанов вышел в финал турнира Ассоциации теннисистов- профессионалов (АТР) в Париже.

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Источник: AP 2018

В полуфинале россиянин победил австрийца Доминика Тима, посеянного на турнире под шестым номером, со счетом 6:4, 6:1. Матч продолжался 1 час 12 минут.

В финале Хачанов сыграет с победителем матча между швейцарцем Роджером Федерером (3) и сербом Новаком Джоковичем (2).

Призовой фонд турнира в Париже составляет €4,8 млн. Турнир входит в категорию «Мастерс» (самые престижные соревнования после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира ATP). Соревнования завершатся 4 ноября.

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