Джокович обыграл Федерера и стал соперником Хачанова по финалу турнира ATP в Париже
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале турнира Ассоциации
МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале турнира Ассоциации
Встреча, которая продолжалась 3 часа 6 минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу сербского теннисиста.
В финале турнира Джокович встретится с россиянином Кареном Хачановым, который ранее в субботу обыграл австрийца Доминика Тима.
Призовой фонд турнира в Париже составляет €4,8 млн. Турнир входит в категорию «Мастерс» (самые престижные соревнования после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира ATP). Соревнования завершатся 4 ноября.