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22:05 (мск), источник: ТАСС

Джокович обыграл Федерера и стал соперником Хачанова по финалу турнира ATP в Париже

МОСКВА, 3 ноября. /ТАСС/. Серб Новак Джокович одержал победу над швейцарцем Роджером Федерером в полуфинале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Париже.

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Источник: Reuters

Встреча, которая продолжалась 3 часа 6 минут, завершилась со счетом 7:6 (8:6), 5:7, 7:6 (7:3) в пользу сербского теннисиста.

В финале турнира Джокович встретится с россиянином Кареном Хачановым, который ранее в субботу обыграл австрийца Доминика Тима.

Призовой фонд турнира в Париже составляет €4,8 млн. Турнир входит в категорию «Мастерс» (самые престижные соревнования после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира ATP). Соревнования завершатся 4 ноября.

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