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3 ноября, источник: Р-Спорт

Нисикори заменит дель Потро на Итоговом турнире ATP

МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Японец Кэй Нисикори выступит на Итоговом турнире Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Лондоне вместо аргентинца Хуана Мартина дель Потро, сообщается на официальном сайте ATP.

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Дель Потро не сможет принять участия в турнире из-за травмы правого колена, полученной в октябре на «Мастерсе» в Шанхае. Японец сыграет на Итоговом турнире в четвертый раз в своей карьере.

Итоговый турнир ATP пройдет в столице Англии с 11 по 18 ноября. Кроме Нисикори в нем примут участие испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, Александр Зверев из Германии, Кевин Андерсон из ЮАР, хорват Марин Чилич и австриец Доминик Тим.

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