Нисикори заменит дель Потро на Итоговом турнире ATP
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Японец Кэй Нисикори выступит на Итоговом турнире Ассоциации
МОСКВА, 3 ноя — РИА Новости. Японец Кэй Нисикори выступит на Итоговом турнире Ассоциации
Дель Потро не сможет принять участия в турнире
Итоговый турнир ATP пройдет в столице Англии с 11 по 18 ноября. Кроме Нисикори в нем примут участие испанец Рафаэль Надаль, серб Новак Джокович, швейцарец Роджер Федерер, Александр Зверев из Германии, Кевин Андерсон из ЮАР, хорват Марин Чилич и австриец Доминик Тим.