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19:19 (мск), источник: ТАСС

Хачанов победил Джоковича и выиграл турнир ATP серии «Мастерс» в Париже

ТАСС, 4 ноября. Россиянин Карен Хачанов победил серба Новака Джоковича в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) серии «Мастерс» в Париже.

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Источник: AP 2018

Матч завершился со счетом 7:5, 6:4. Поединок продолжался 1 час 39 минут. Соперники до этого встречались один раз — в матче четвертого круга Уимблдонского турнира — 2018 сербский теннисист обыграл Хачанова со счетом 6:4, 6:2, 6:2.

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На пути к финалу россиянин обыграл серба Филипа Крайиновича (34-е место в мировом рейтинге), австралийца Мэттью Эбдена (39), американца Джона Изнера (9), немца Александра Зверева (5) и австрийца Доминика Тима (8). Джокович (2) в полуфинале турнира победил швейцарца Роджера Федерера (3). После победы Хачанов поднимется в рейтинге с 18-го на 11-е место (лучший результат в карьере).

Призовой фонд турнира в Париже составляет €4,8 млн. Турнир входит в категорию «Мастерс» (самые престижные соревнования после турниров серии Большого шлема и Итогового турнира ATP), 22-летний россиянин впервые в карьере выиграл турнир данной серии. В феврале Хачанов одержал победу на турнире ATP в Марселе, в октябре стал победителем турнира «ВТБ Кубок Кремля», который прошел в Москве.

Российские теннисисты не побеждали на турнирах серии «Мастерс» с 2009 года, когда Николай Давыденко выиграл турнир в Шанхае. Хачанов стал третьим россиянином, сумевшим победить на «Мастерсе», после Давыденко (3 титула) и Марата Сафина (5).

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