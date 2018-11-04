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19:26 (мск), источник: ТАСС

Тарпищев назвал выдающейся победу теннисиста Хачанова над Джоковичем

МОСКВА, 4 ноября. /ТАСС/. Победа российского теннисиста Карена Хачанова над сербом Новаком Джоковичем в финале турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Париже является выдающимся результатом. Об этом ТАСС заявил президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

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Источник: РИА "Новости"

В воскресенье Хачанов победил Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Матч завершился со счетом 7:5, 6:4 в пользу россиянина.

«Выдающийся результат, Карен справился с нервным прессом и сыграл очень грамотно, — сказал Тарпищев. — Он нагнетал скорость, не дал ничего создать Джоковичу. Если бы Карен испугался или просто снизил скорость, то у Новака было бы больше шансов. Прозвучало, что Джокович вроде бы болел гриппом, но это все равно выдающаяся победа».

В предыдущий раз российские теннисисты побеждали на турнире серии «Мастерс» девять лет назад, когда в 2009-м победу в Шанхае одержал Николай Давыденко.

«Мы не выигрывали “Мастерс” со времен Давыденко, лет девять. Сейчас у нас двое будут в двадцатке [мирового рейтинга], Карен наверняка станет одиннадцатым или двенадцатым. Это несомненно говорит о возрождении нашего мужского тенниса», — добавил собеседник агентства.

22-летний Хачанов впервые в карьере выиграл турнир серии «Мастерс».

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