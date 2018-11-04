Хачанов надеется, что однажды сможет достичь результатов Джоковича
ТАСС, 4 ноября. Россиянин Карен Хачанов надеется, что однажды сможет достичь результатов серба Новака Джоковича, которого он победил в финале турнира Ассоциации
ТАСС, 4 ноября. Россиянин Карен Хачанов надеется, что однажды сможет достичь результатов серба Новака Джоковича, которого он победил в финале турнира Ассоциации
В воскресенье Хачанов оказался сильнее Джоковича в финале турнира серии «Мастерс» в Париже. Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:4 в пользу 22-летнего россиянина.
«Новак является источником вдохновения для меня и многих других игроков, я был очень горд сыграть с ним сегодня, — сказал Хачанов. — К сожалению, моей жены сегодня нет здесь, но мои родители, сестра, брат здесь, я рад разделить с ними эту победу. Также спасибо моей команде за то, что они помогли мне так хорошо закончить сезон, я надеюсь, что однажды мы сможем достичь результатов Новака Джоковича».
«Я люблю играть во Франции, все это знают, я действительно чувствовал себя здесь как дома. Это была удивительная неделя, в такой атмосфере невозможно играть плохо», — добавил российский теннисист.
Хачанов является четырехкратным победителем турниров ATP, три победы он одержал в 2018 году. Джокович является 14-кратным победителем турниров серии Большого шлема, всего в его активе 72 титула ATP. На следующей неделе серб вернется на первую строчку рейтинга ATP.