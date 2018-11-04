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21:26 (мск), источник: Газета.Ру

Впервые за 10 лет: россиянин выиграл «Мастерс»

22-летний российский теннисист Карен Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», обыграв в финале в Париже первую ракетку мира серба Новака Джоковича. Это первая победа для россиян на турнирах такого уровня за последние десять лет, и на следующей неделе Хачанов поднимается на рекордное для себя 11-е место в рейтинге АТР.

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Источник: AP 2018

Российский теннисист Карен Хачанов выиграл свой первый «Мастерс», одолев в финале турнира в Париже серба Новака Джоковича, который вернется на первую строчку в рейтинге АТР на следующей неделе.

В последний раз российский теннисист праздновал успех на «Мастерсе» в мужском одиночном разряде в 2009 году, когда Николай Давыденко первенствовал в китайском Шанхае.

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К поединку против Джоковича Хачанов подошел в потрясающей форме. Если до турнира в Париже Карен уступил игрокам из топ-10 рейтинга в сезоне в десяти матчах из одиннадцати, то на пути к финалу в столице Франции он последовательно одолел троих таких — Джона Изнера, Сашу Зверева и Доминика Тима.

Для Хачанова этот сезон уже и так лучший в карьере — он выиграл до парижского «Мастерса» в 2018 году два турнира (за все предыдущие годы был всего один) и после такого перфоманса здесь, даже при поражении от серба поднялся бы как минимум на 12-е место в рейтинге.

Впрочем, фаворитом все равно был маститый оппонент. Джокович в этом сезоне по-настоящему вернулся после травмы и вполне закономерно возглавит в поенедельник мировой рейтинг АТР.

До матча с Хачановым на счету Ноле было 22 победы подряд и, соответственно, три выигранных кряду турнира: Цинциннати, US Open и Шанхай).

Единственный раз финалисты Парижа встречались друг с другом именно в этом году, причем свидание случилось в четвертом круге «Уимблдона», и тогда серб был сильнее в трех сетах — 6:4, 6:2, 6:2.

Более того, если бы Джокович одержал победу в турнире, он выиграл бы уже свой 33-й одиночный «Мастерс» в карьере и сравнялся бы по этому показателю с рекордсменом, испанцем Рафаэлем Надалем, которого и обойдет в понедельник в рейтинге АТР.

Для россиянина это финал «Мастерса» был первым в карьере, и на старте игры он заметно неврничал. Пока Новак уверенно брал свои подачи, в геймах на подаче Хачанова тот боролся не только с соперником, но и с собой.

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Если в первом Карену удалось отыграть брейк-пойнт, а затем победить на «больше-меньше», то во втором отыгрываться пришлось уже с 0:40. С этим Хачанов справился, но затем дважды ошибся в розыгрышах и все же отдал подачу.

Вот только Хачанов совмем не расклеился, и даже два проигранных розыгрыша на старте гейма соперника не помешали ему сделать обратный брейк, причем выиграл россиянин четыре мяча подряд!

Такое развития событий окрылило 22-летнего дебютанта финалов серии «Мастерс», и он легко сравнял счет и вообще заиграл значительно сильнее. Теперь уже россиянин спокойно брал свою подачу, а Ноле не без труда преодолевал проблемы.

Так продолжалось до 11-го гейма, в котором Карен заработал брейк-пойнт, выдержал атаки оппонента в труднейшем обмене ударами, а затем сам обострил в ноги сопернику, и серб не справился.

До победы в партии оставался лишь один, «свой», гейм, и Хачанов взял его, хотя и начал подавать с 0:30.

Выиграв первый сет у такого соперника в матче такого значения, Карен раскрепостился, а вот Джокович почувствовал неуверенность и отдал свою подачу уже в третьем гейме в партии, причем на брейк-пойнте он сам сорвал удар в простой ситуации.

В оставшееся время серб отчаянно старался зацепиться на подаче Хачанова, но лишь в шестом гейме смог доиграться до «ровно», не сумев при этом добиться даже брейк-пойнта.

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7:5, 6:4 — Хачанов одержал главную победу в своей карьере, как минимум отложив рекорд соперника и обеспечив себе одиннадцатое место в рейтинге, который будет опубликован АТР в понедельник.

«Во-первых, хочу поздравить Новака с великолепным возвращением в этом сезоне. Я знаю, что завтра ты снова станешь № 1, — сказал россиянин в микрофон во время интервью на стадионе после своей победы. — Ты великий чемпион и вдохновение для кучи игроков, и для меня было честью находиться сегодня с тобой на одном корте, так что мои поздравления тебе и твоей команде. Большое спасибо моей команде и семье за всю ту тяжелую работу, которую мы весь год делали. Закончить сезон вот так — это просто мечта. Надеюсь, однажды мы догоним Новака по достижениям. Сложновато будет, но я попытаюсь».

Теперь Хачанов станет вторым запасным на Итоговом турнире АТР в Лондоне, где должны выступить восемь сильнейших теннисистов мира.

При этом аргентинец Хуан-Мартин дель Потро уже отказался от своей квоты из-за травмы, а участие также травмированного Рафаэля Надаля под вопросом.

Если испанец не сможет сыграть, а кто-то из стоящих в рейтинге выше Хачанова получит повреждение, именно россиянин впервые в своей карьере выступит на Итоговом турнире года.

Александр Седов

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