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00:40 (мск), источник: Р-Спорт

Рублев сыграет с Фрицем на групповой стадии итогового молодежного турнира ATP

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев сыграет с американцем Тейлором Фрицем на групповом этапе итогового молодежного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) в Милане.

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Источник: РИА "Новости"

Жеребьевка групповой стадии состоялась в воскресенье. Рублев и Фриц попали в квартет B вместе с австралийцем Алексом де Минауром и итальянцем Лиамом Каруаной. В группе A сыграют грек Стефанос Циципас, американец Франсис Тьяфо, поляк Хуберт Гуркач и испанец Хауме Мунар.

Итоговый молодежный турнир ATP в Милане пройдет 6—10 ноября.

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