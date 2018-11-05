Рублев сыграет с Фрицем на групповой стадии итогового молодежного турнира ATP

Жеребьевка групповой стадии состоялась в воскресенье. Рублев и Фриц попали в квартет B вместе с австралийцем Алексом де Минауром и итальянцем Лиамом Каруаной. В группе A сыграют грек Стефанос Циципас, американец Франсис Тьяфо, поляк Хуберт Гуркач и испанец Хауме Мунар.