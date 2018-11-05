Рублев сыграет с Фрицем на групповой стадии итогового молодежного турнира ATP
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев сыграет с американцем Тейлором Фрицем на групповом этапе итогового молодежного турнира Ассоциации
МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Россиянин Андрей Рублев сыграет с американцем Тейлором Фрицем на групповом этапе итогового молодежного турнира Ассоциации
Жеребьевка групповой стадии состоялась в воскресенье. Рублев и Фриц попали в квартет B вместе с австралийцем Алексом де Минауром и итальянцем Лиамом Каруаной. В группе A сыграют грек Стефанос Циципас, американец Франсис Тьяфо, поляк Хуберт Гуркач и испанец Хауме Мунар.
Итоговый молодежный турнир ATP в Милане пройдет