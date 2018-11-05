Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP после победы на турнире в Париже

В воскресенье 22-летний россиянин в финале турнира серии «Мастерс» в Париже обыграл серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4. Для Хачанова этот титул стал четвертым в карьере и первым в серии «Мастерс». Также он поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP.