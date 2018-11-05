Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP после победы на турнире в Париже
ТАСС, 5 ноября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 16-го на 11-е место в рейтинге Ассоциации
ТАСС, 5 ноября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 16-го на 11-е место в рейтинге Ассоциации
В воскресенье 22-летний россиянин в финале турнира серии «Мастерс» в Париже обыграл серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4. Для Хачанова этот титул стал четвертым в карьере и первым в серии «Мастерс». Также он поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP.
Россиянин Даниил Медведев опустился с 15-го места на 16-е. Андрей Рублев поднялся на две позиции и занимает 68-е место. Евгений Донской вернулся в топ-100 и расположился на 97-й позиции.
Первое место в рейтинге занял Джокович, обойдя испанца Рафаэля Надаля, который пропустил турнир в Париже
Рейтинг ATP от 5 ноября:
1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045 очков.
2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.
3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020.
4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.
5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085.
6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310.
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.
8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.
9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3390.
10 (10). Джон Изнер (США) — 3155.
11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2835…
16 (15). Даниил Медведев (Россия) — 1977…
68 (70). Андрей Рублев (Россия) — 760…
97 (101). Евгений Донской (Россия) — 586.