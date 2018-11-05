Текущие события
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Рубин
Хоккей. НХЛ
05:00
Анахайм ДаксОТ3
Коламбус Блю Джэкетс2
Футбол. Премьер-лига
16:30
Уфа
Крылья Советов
Хоккей. КХЛ
17:00
Нефтехимик
Салават Юлаев
Хоккей. КХЛ
17:00
Торпедо НН
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Витязь
Локомотив
Хоккей. КХЛ
17:00
ХК Динамо
Спартак
Хоккей. КХЛ
17:00
ЦСКА
СКА
Хоккей. КХЛ
17:00
Авангард
Куньлунь
Хоккей. НХЛ
03:00
Оттава СенаторзОТ3
Тампа-Бэй Лайтнинг4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс3
Баффало Сэйбрз1
Футбол. Премьер-лига
19:00
Анжи
Енисей
Хоккей. КХЛ
20:30
Слован
Барыс
Футбол. Зарубежный
4.11
Монпелье3
Марсель0
Футбол. Зарубежный
4.11
Бетис3
Сельта3
Футбол. Зарубежный
4.11
Удинезе0
Милан1
Все события
Фоторепортажи
18Уроки Брагина внуку Билялетдинова
19Первая победа Рианчо в «Спартаке»: что дальше?
09:45 (мск), источник: ТАСС

Хачанов поднялся на 11-е место в рейтинге ATP после победы на турнире в Париже

ТАСС, 5 ноября. Россиянин Карен Хачанов поднялся с 16-го на 11-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), обновленная версия которого опубликована на сайте организации.

Наверх

В воскресенье 22-летний россиянин в финале турнира серии «Мастерс» в Париже обыграл серба Новака Джоковича со счетом 7:5, 6:4. Для Хачанова этот титул стал четвертым в карьере и первым в серии «Мастерс». Также он поднялся на рекордное для себя место в рейтинге ATP.

Россиянин Даниил Медведев опустился с 15-го места на 16-е. Андрей Рублев поднялся на две позиции и занимает 68-е место. Евгений Донской вернулся в топ-100 и расположился на 97-й позиции.

Первое место в рейтинге занял Джокович, обойдя испанца Рафаэля Надаля, который пропустил турнир в Париже из-за травмы. 31-летний серб возглавил рейтинг впервые с 31 октября 2016 года.

Рейтинг ATP от 5 ноября:

1 (2). Новак Джокович (Сербия) — 8045 очков.

2 (1). Рафаэль Надаль (Испания) — 7480.

3 (3). Роджер Федерер (Швейцария) — 6020.

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) — 5300.

5 (5). Александр Зверев (Германия) — 5085.

6 (6). Кевин Андерсон (ЮАР) — 4310.

7 (7). Марин Чилич (Хорватия) — 4050.

8 (8). Доминик Тим (Австрия) — 3895.

9 (9). Кей Нисикори (Япония) — 3390.

10 (10). Джон Изнер (США) — 3155.

11 (16). Карен Хачанов (Россия) — 2835…

16 (15). Даниил Медведев (Россия) — 1977…

68 (70). Андрей Рублев (Россия) — 760…

97 (101). Евгений Донской (Россия) — 586.

 "Я не знал, что это твоя жена. Извини, просто пристрели меня"
Думали, порулит старик полгодика-год, сам убедится, что все напрасно, и отойдет в сторонку
Кононову придется поднимать «Спартак» из руин
«Краснодар» и «Ростов» сыграли один из ярких матчей тура в РПЛ
Тремя матчами в понедельник завершится 13-й тур РПЛ
СМИ: Три защитника РПЛ попали в сферу интересов «Барселоны»
Передача Наместникова помогла «Рейнджерс» обыграть «Баффало»
Флойд Мэйуэзер проведет дебютный бой в ММА 31 декабря в Японии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь