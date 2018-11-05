Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.
На прошлой неделе Арина Соболенко перед турниром в китайском Чжухае занимала 12-ю позицию. Там она одержала одну победу и потерпела одно поражение, после чего поднялась на одну строку, набрав 3245 очков.
Александра Саснович
В тройке лидеров изменений не произошло — впереди
Мужской рейтинг возглавляет серб Новак Джокович (8045), вторым идет испанец Рафаэль Надаль (7480), замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер (6020).
Из белорусских теннисистов выше всех Илья Ивашко, который имеет 645 баллов и находится на 88-м месте. В парном рейтинге Максим Мирный занимает 55-ю позицию.