Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

Источник: БЕЛТА

На прошлой неделе Арина Соболенко перед турниром в китайском Чжухае занимала 12-ю позицию. Там она одержала одну победу и потерпела одно поражение, после чего поднялась на одну строку, набрав 3245 очков.

Александра Саснович по-прежнему находится на 30-м месте (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 51-ю позицию (1051), у Веры Лапко 65-е место (896). В парном рейтинге белоруска Лидия Морозова занимает 41-е место.

В тройке лидеров изменений не произошло — впереди по-прежнему румынка Симона Халеп, второй идет немка Ангелика Кербер, на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки. Победительница турнира в Чжухае австралийка Эшли Барти поднялась с 19-й на 15-позицию.

Мужской рейтинг возглавляет серб Новак Джокович (8045), вторым идет испанец Рафаэль Надаль (7480), замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер (6020).