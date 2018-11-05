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10:08 (мск), источник: БЕЛТА

Арина Соболенко поднялась на 11-е место в рейтинге WTA

5 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белоруска Арина Соболенко занимает 11-е место в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Источник: БЕЛТА

На прошлой неделе Арина Соболенко перед турниром в китайском Чжухае занимала 12-ю позицию. Там она одержала одну победу и потерпела одно поражение, после чего поднялась на одну строку, набрав 3245 очков.

Александра Саснович по-прежнему находится на 30-м месте (1570 очков), Виктория Азаренко занимает 51-ю позицию (1051), у Веры Лапко 65-е место (896). В парном рейтинге белоруска Лидия Морозова занимает 41-е место.

В тройке лидеров изменений не произошло — впереди по-прежнему румынка Симона Халеп, второй идет немка Ангелика Кербер, на третьем месте датская теннисистка Каролин Возняцки. Победительница турнира в Чжухае австралийка Эшли Барти поднялась с 19-й на 15-позицию.

Мужской рейтинг возглавляет серб Новак Джокович (8045), вторым идет испанец Рафаэль Надаль (7480), замыкает тройку лидеров швейцарец Роджер Федерер (6020).

Из белорусских теннисистов выше всех Илья Ивашко, который имеет 645 баллов и находится на 88-м месте. В парном рейтинге Максим Мирный занимает 55-ю позицию.

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